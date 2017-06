"La exposición inmobiliaria del Popular tuvo que ver en no hacer oferta", asegura BBVA

El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres Vila, aseguró ayer que la exposición inmobiliaria del Popular tuvo "algo que ver" en el hecho de que la entidad no presentase una oferta en la subasta abierta por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por el banco en el marco de su resolución. "Como hemos compartido, la operación no nos encajaba estratégicamente, por eso no hemos presentado ninguna oferta", apuntó el número dos de BBVA en el seminario La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?, que inauguró junto al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, en la UIMP de Santander.

"Ciertamente, la exposición inmobiliaria tenía algo que ver en esa falta de encaje estratégico", reconoció el directivo, que explicó que, además, la visión del desarrollo de la banca digital de BBVA le hace también "ser exigente" en sus "valoraciones". Por ello, incidió en que BBVA no tiene "ninguna espina" por no haber adquirido el Popular.