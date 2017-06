La deuda de los grandes morosos gallegos con Hacienda supera los 640 millones

Desde 2015, después de la reforma necesaria en la Ley General Tributaria, el Ministerio de Hacienda publica cada año su particular lista negra con las empresas y personas que tienen pendientes el desembolso al fisco de más de un millón de euros. La de este 2017, la tercera que se elabora, llega en pleno revuelo por los no pocos casos de famosos, especialmente deportistas, en los tribunales por posibles fraudes fiscales en la declaración de sus ingresos. La actualización de los nombres no trae muchas novedades. Ya fue así el pasado 2016. Lo que apunta a posibles deudas crónicas con la caja pública. En Galicia vuelven a ser más de dos centenares de morosos y una cantidad superior a los 640 millones de euros, según los cálculos de LA OPINIÓN con el cruce de la información divulgada ayer por la Agencia Tributaria y la del Registro Mercantil.

A la cabeza está otra vez Martinsa-Fadesa. La que fue la mayor inmobiliaria de España y símbolo del pinchazo de la burbuja del ladrillo apenas varió el saldo comprometido con las autoridades fiscales. Eran 65,4 millones de euros en el balance del año pasado, ahora 65,3 millones. Detrás de la firma en fase de liquidación está Compañía Gallega de Licores -ourensana, protagonista hace unos años de un fraude en el IVA y el Impuesto al Alcohol- con más de 22 millones de euros de deuda. El podio se completa con Acería As Pontes, que acumula una deuda de 21,5 millones. Su dueño es Santiago Añón Rey, que también debe cerca de 5 millones de euros a través de Armaduras Metálicas Lambda y unos 1,5 millones con Hierros y Laminados Añón.

En el conjunto del país, los deudores ascienden a 4.549, según concreta la Agencia Tributaria, y el montante total salta por encima de los 15.400 millones de euros. El número de compañías y particulares que no está al corriente de pago con sus obligaciones fiscales baja un 4,6% respecto a la lista anterior. La cuantía se reduce la mitad, un 2%. Respecto a los datos de diciembre de 2015, cuando se publicaron por primera vez, un 20% de los que figuraban entonces regularizaron si situación. La deuda, en cambio, únicamente desciende un 6,3%.

El cuarto mayor moroso en la comunidad es Biocarburantes de Galicia. En concurso de acreedores desde el año pasado, la planta ubicada en el concello lugués de Begonte adeuda al fisco 15 millones de euros. Sociedad Anónima de Desarrollo y Control, vehículo patrimonial de Manuel Fernández de Sousa Faro, antiguo todopoderoso presidente de Pescanova, se mantiene de nuevo en los primeros puestos. Su deuda no varía: 12,6 millones de euros.

Tampoco la de Mario Conde. El exbanquero y expolítico, envuelto en un supuesto delito fiscal y de blanqueo de capitales que en primavera de 2016 lo llevó a prisión, tiene una cuenta pendiente con la Agencia Tributaria de 9,9 millones de euros. Muy parecida a la de la compañía Clesa, con planta y parte de su actividad en Galicia: 9,213 millones. Hay otros dos empresarios individuales gallego en la lista. Son Antolín Cacheiro Couto, fundador, entre otras compañías, de Consultores del Noroeste. Hacienda le reclama 6,061 millones, un millón más que hace un año. Y Pablo Besada Barbeito, dedicado al transporte y con base en la localidad de Sanxenxo, que arrastra 1,4 millones.

Del top de los morosos de la región se van cinco empresas. Obras, Caminos y Asfaltos, que en 2016 debía 5,2 millones; Curfil Inmobiliaria, con 4,4 millones; Professional Interservices, con 3,1 millones; Grupo Espaneve, con alrededor de 2,9 millones; y Noroeste Express, que sumaba 2,7 millones.

En otros casos, la evolución de la deuda es más que llamativa. La constructora Cuiña SA pasa de 5,7 millones a 6,1 millones; Iberoitaliana de Pizarras añade un millón, hasta los 5 millones; Edificaciones Quiros Servicios Inmobiliarios alcanza los 4,3 millones, frente a los 3,8 de hace un año. Entre los que pegan un buen tajazo a la cantidad pendiente aparece la constructora Hermanos Padín Cambados, desde 3 millones a 1,7; Konstrunorest, con 1,4 millones, mientras que en 2016 rozaba los 2,8; o la gigante del ladrillo Mavieira, que baja de 9,8 millones a 6,4.

Pero el gran cambio en Galicia por su popularidad es la entrada de Caramelo. La textil, en fase de liquidación tras la solicitud ante el juzgado presentada por la propia compañía, adeuda 1,6 millones de euros a la Agencia Tributaria. Volvoreta, sociedad de Kina Fernández, está presente en el listado desde la primera publicación y se mantiene con 1,7 millones.

Muy populares son también la desaparecida Pórtico, con 4,2 millones de euros -hace un año eran 4,4-, y su filial Dayaday, con 1,3 millones. Blusens recorta su montante sin abonar a Hacienda de 4,514 millones a 4,306. Freiremar debe lo mismo, por encima de 5,7 millones. La vieja conservera Bernardo Alfageme va camino de cronificar sus 1,6 millones de euros de deuda. Y hay también un hueco para el deporte: el Club Deportivo Ourense debe 1,057 millones.