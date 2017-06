Thermo Fisher, Faes y Jinko Solar

- Buenas tardes, David. Siempre dice que ha y que comprar en soporte, pero cuando se activa un doble suelo o un segundo impulso alcista, no estamos en soporte, ¿cómo hacemos entonces? Gracias.

- Hay que comprar en soportes de una tendencia alcista, o cuando se activan objetivos y proyecciones alcistas, siempre y cuando haya un buen timing. Es decir los indicadores no estén sobrecomprados y el soporte y por tanto stop no quede muy distante. Hace tres semanas compramos en el sistema swing de acciones del Centro de Traders la norteamericana Celgene. Un valor alcista con objetivo de largo plazo pendiente, que tras una caída de corto plazo formó y activó un doble suelo. Era una entrada ideal desde el punto de vista del análisis técnico profesional que explicamos en nuestro curso. No nos sorprendió por tanto que en las últimas dos semanas haya subido más del 10%. Esta es una forma simple y muy resumida de explicarlo.

- ¿Qué le parece entrar en Thermo Fisher? ¿Podría darme un precio de entrada viendo que esta haciendo un canal lateral que puede haber roto al alza? Gracias.

-Thermo Fisher es un valor muy alcista y fuerte de la Bolsa norteamericana. El valor dio la última señal de compra por análisis técnico al romper la resistencia de los 160-161 dólares, con lo que rompió un enorme rectángulo al alza, cuyo objetivo son los 178,85 dólares. No le puedo dar zona de compra, cuando está tan lejos de soportes. Es un mantener o comprar en soportes, que ahora están muy lejos. Solo de retroceder a esa zona de 160/161 se pondría otra vez en zona para vigilarlo.

- ¿Qué opina de Faes Farma? Si miramos su gráfica de largo yo identifico una figura de taza con asa que tiene las mismas implicaciones que el doble suelo y en este caso con un objetivo mínimo de subida a largo hacia los 4 euros. En el más corto plazo parece que Faes ha roto a la baja un rectángulo con un objetivo de caída hacia los 2,46 euros que casualidad es la neck line de la figura taza con asa que configuró hace tiempo. También es posible dibujar un canal alcista si unimos los máximos del año 2011 y 20116 y trazamos paralela al mínimo de 2012 y 2014. ¿Ve estas estructuras? ¿Ve adecuada una espera al precio en la futurible nueva búsqueda de la base del canal que en la actualidad pasa por los 2,16 euros y subiendo?

-La taza con asa se puede dar por válida. Si rebotase, confirmaría un rectángulo. Los máximos no fueron exactamente en la misma zona y ahora los mínimos tampoco. Al canal alcista no le doy importancia pues tiene los toques mínimos para considerarse, y se pasó años sin apoyarse en ninguno. No me parece muy relevante de momento. El valor ahora se encuentra consolidando tras una fuerte subida y habría que esperar un suelo o figura de vuelta para que retorne el sesgo alcista de corto plazo.

- Tengo en cartera Jinko Solar, del NYSE. Desde febrero se ve una figura de triángulo simétrico que no sé cómo interpretar, para decidir si mantengo o vendo.

-Casi diría que hay un triángulo más grande, si lo coges desde octubre del año pasado. El triángulo se rompió al alza y con fuerte volumen, lo que añadió fiabilidad a la ruptura. Hay pistas para saber por donde puede romper. Lo primero el triángulo suele ser figura de continuidad de la tendencia previa y segundo y más importante según el tipo de triángulo: ascendente o descendente te dice hacia que dirección es más probable la ruptura: ascendente (por arriba), descendente (por abajo). Le recomendaría formarse y aprender todas las pautas chartistas y varios métodos de inversión con Bolsa General. Ir al mercado sin estos y otros muchos conceptos claros, le darán poca probabilidad de éxito. Estas semanas parece que ha entrado dinero en el sector solar, uno de los sectores que peor se ha comportado desde 2008.