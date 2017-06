La siderurgia exige igualdad en los precios de la energía con los países del entorno

El sector siderúrgico español reclama unos precios de la electricidad más bajos que le permitan competir "en igualdad de condiciones" con sus rivales de otros países. El vicepresidente de la patronal Unesid y consejero delegado de Acerinox, Bernardo Velázquez, aseguró durante un encuentro con la prensa que el alto precio de la electricidad en España pone a las empresas del sector "en la frontera de ser sostenibles o no".

De hecho, subrayó que el precio de la electricidad en España es entre un 30% y 50% más caro que en otros países que son "competencia directa".

En el caso de Acerinox, sostuvo que esa diferencia en la factura eléctrica supone entre 20 y 30 millones de euros para las cuentas del grupo, "lo que marca la frontera entre beneficio o no, entre retribuir al accionista o no, o entre invertir o no".

Por ello, pidió una tarifa eléctrica sin costes que no le corresponden y que estos sean llevados a los Presupuestos Generales del Estado para permitir que las empresas "sean competitivas". "Vivimos deseando que mejoren los precios, más interconexión con Francia, que se nos quiten costes de peaje y se apueste por la industria", concluyó.