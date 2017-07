"El sur de Europa necesita cambios radicales"

Michele Boldrin (Padua, Italia, 1956), economista experto en materias de tanta actualidad y enjundia como el crecimiento económico y las nuevas tecnologías y profesor en destacadas universidades de Estados Unidos e Inglaterra, ha tenido hasta una experiencia política en su país de la que salió escaldado. Ahora acaba de publicar Contra los monopolios y sus opiniones no dejan a nadie indiferente. Con una oratoria sencilla y contundente advierte que por el camino de los países del sur de Europa no se va a ninguna parte. "Necesitamos cambios radicales porque se ha demostrado que lo que hacíamos antes ya no sirve", propone en una entrevista en exclusiva para Epipress en la que ensalza las reformas del Gobierno de Mariano Rajoy, a quien contrapone a Matteo Renzi, "un payaso que solo ha hecho daño a Italia". Exdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Boldrin se siente como en casa en España, "un país más abierto a la modernidad" que Italia, donde las mafias deciden aún el destino de los subsidiados habitantes del sur, especialmente en Nápoles. "Ver todo esto del orgullo gay en Roma sería impensable", proclama jubiloso en un viaje a Madrid para participar en un foro de la Fundación Ramón Areces sobre el futuro que nos traerán la inteligencia artificial, los robots y la globalización.

-¿Qué le ha parecido la venta del Banco Popular al Santander por un euro mientras que el Mecanismo Europeo de Estabilidad ha acudido a socorrer al banco italiano Monte dei Paschi di Siena?

-El rescate del Monte dei Paschi lo pagarán los italianos con sus impuestos.

-Y ahora Italia dedica hasta 17.000 millones de euros para liquidar la Banca Popolare de Vicenza y La Veneto Banca que cargará a los contribuyentes.

-Eso es aún peor porque ese dinero se dedica a salvar a unos inversores que no han sabido gestionar el dinero porque son unos incompetentes o unos delincuentes. Van a regalar la estructura y el patrimonio al banco Intesa incrementando una situación que ya es de monopolio. Al contrario de lo que hizo el Santander, que se llevó también los pasivos del Banco Popular, Intesa lo hace gratis y serán los italianos los que los paguen. El Santander tendrá que resolver cómo afrontar los pasivos. Ha pagado por un euro la totalidad de un banco que el día de la compra no valía nada.

-¿Ha jugado mejor sus cartas España que Italia en este asunto de los rescates bancarios?

-Por supuesto. España ha resuelto sus conflictos bancarios mucho antes que Italia y ha limpiado sus desastrosas cajas de ahorro gestionadas por los políticos y sus amigos. Por eso la economía española crece y la italiana, no.

-Pero España ha necesitado un rescate parcial de su banca para acabar con las cajas de ahorros.

-Sí, y utilizó correctamente el dinero europeo para solucionar, sobre todo, el problema de Bankia.

-¿Cómo valora la solución dada a Bankia en España?

-Me parece un modelo correcto de utilización de los fondos europeos y la solución del Popular también me parece acertada aunque hubiese preferido que lo comprase un banco, por ejemplo, francés. Hay que crear un sistema bancario europeo intercambiando bancos porque los nacionales están demasiado concentrados en sus países de origen y esto crea un riesgo sistémico. Sería mejor ver más Santander en Alemania y más Deutsche Bank es España.

-¿Está en las últimas el sistema bancario italiano?

-No están todos los bancos en malas condiciones. Ahora hay que esperar a ver qué le permiten hacer los europeos a este Gobierno. Es cierto que muchas entidades financieras italianas no están en buenas condiciones y esta es la principal razón que frena la recuperación de Italia.

-Italia no está precisamente en una situación boyante pero Matteo Renzi ha tenido mucho predicamento ante la Comisión Europea y no han sido aplicadas las drásticas reformas estructurales que usted propone.

-Renzi es un payaso. En seis años de carrera política ha cambiado de opinión y de promesas 15 veces.

-¿Qué medidas propone usted para que Italia comience por fin a crecer?

-Las medidas son siempre las mismas. Tenemos unas empresas y un sector industrial nada competitivos y poco productivos. El sector servicios está monopolizado y es ineficiente con protecciones de todo tipo. La presión fiscal en Italia sobre el PIB es ocho veces mayor que en España. Las pensiones se llevan casi el 15% del PIB del país y hay una porción sustancial de la población que no tiene trabajo, aparte de otros problemas estructurales que Italia comparte con España.

-Hábleme por favor de esos problemas comunes.

-Tenemos trabajadores muy poco cualificados y unos sistemas escolares y universitarios que no están a la altura para impulsar la emprendeduría. Luego está lo que pasa en el sur de Italia que nada tiene que ver con el sur de España.

-¿Qué es lo que pasa en el sur de Italia?

-Aparte de su pobreza y de estar totalmente subsidiado, está el problema de la corrupción y de la criminalidad organizada que lo copa todo. Nápoles está literalmente controlada por las mafias.

-Pero, ¿tan estancada ve usted a Italia?

-Sí. Hay quien dice que sufrirá una situación parecida a la de Grecia. Yo no lo creo, porque al menos nuestra deuda se sabe cuál es. Italia es un país estancado y sin perspectivas de crecimiento a 15 años vista. El problema es político. Tenemos el mejor caldo de cultivo para que proliferen los populismos que vienen con medidas extremas como la de abandonar del euro.

-¿Qué país ha hecho mejor sus deberes para salir de la crisis: Italia o España?

-España sin lugar a dudas.

-Compare por favor a Renzi y a Rajoy en sus aportaciones para sacar a flote a sus respectivos países.

-En la comparación Renzi-Rajoy gana Rajoy. Renzi no ha hecho más que daño a Italia. Es un egocéntrico patológico y un mediocre intelectual. Rajoy, como todo político, puede que sea egocéntrico, pero de una forma más agradable. Ha racionalizado el gasto público, impulsado una reforma fiscal y aunque aún no ha bajado los impuestos, ha logrado que los sindicatos entren un poco en razón.

-Con tanto halago debería de ficharle Rajoy?

-También hay una cruz de la moneda. No ha tocado aún la necesaria reforma de la educación, quizás por falta de consenso, y no ha sabido evitar o frenar las tensiones entre Barcelona y Madrid.

-¿Cómo ve usted el problema de Cataluña?

-Soy un firme defensor del federalismo con un sistema federal de impuestos que sería muy útil para evitar tensiones. Los gastos locales deberían de pagarse con impuestos locales gestionados por entidades locales. Hay que separar el debate técnico del ideológico y emocional.

-¿Puede ocurrir algo parecido en Italia?

-No, en Italia los independentismos han muerto y solo los sigue una minoría.

-Usted se queja de los parásitos monopolistas y echa de menos a empresarios con atributos. ¿Cómo estamos en este aspecto en nuestros países, que tienen compañías con gran renombre y éxito internacional?

-En España hay empresas muy buenas, lo que nos falta a los dos países son empresas punteras en tecnologías emergentes en el campo digital.

-Usted tiene también vivencias políticas. ¿Qué balance hace de ellas?

-Más bien fue un experimento, una cosa intelectual con una serie de propuestas encaminadas a modernizar Italia. Lo que hicimos fue redactar un manifiesto que dimos a Renzi, luego se transformó en un movimiento político y los que lo firmamos dimos un paso atrás. Le dejamos el texto a un par de personajes y todo aquello acabó en fracaso. El gran problema del sur de Europa es que no es consciente de que necesita cambios radicales porque lo que ha venido haciendo hasta ahora, en los últimos años, ya no sirve.

-¿Se arrepiente de haber firmado junto con varios premios Nobel ese manifiesto contra el neokeynesianismo del presidente Obama?

-En absoluto. Creo que teníamos razón.

-¿Qué va a salir de una UE liderada por Merkel y Macron?

-Macron aún no ha hecho nada, aunque reconozco que era la mejor de las alternativas que se daban. Soy un gran admirador de Merkel. Creo que para consolidar el proyecto de Europa habría que constituir un ejército común, una política de defensa común y apostar decididamente por un idioma común. Habría que adoptar ya el inglés de una vez por todas porque es la lengua franca del mundo.

-¿Qué futuro le espera a Europa tras el Brexit y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca?

-Trump es mucho ruido y pocas nueces. El riesgo está en los errores dramáticos que pueda cometer en Oriente Medio y en su agresividad con Irán, un país con el que se deberían construir más puentes. Trump es además anticomercio internacional, como Podemos. Trump influye negativamente en la izquierda española. El Brexit es un poco teatro, producto de una parte de Inglaterra que aún sueña con un imperio que ya no tiene. Hasta es posible que al final den marcha atrás en esa decisión.

-¿Están ustedes preparando algún nuevo escrito para rebatir las políticas del Donald Trump que se ha cargado el Obamacare y los tratados comerciales con el resto del mundo?

-Hemos hecho dos manifiestos: uno antes de las elecciones pidiendo el voto para Clinton y otro después, más económico, criticando las medidas que proponía Trump para recuperar una economía que no necesitaba tal con un 4% de paro.

-Su salida de la dirección de Fedea se produjo en medio de un huracán. ¿Cuál ha sido su gran conclusión al frente de ese think-tank español, dependiente del Servicio de Estudios del Banco de España?

-La verdad es que éramos bastante independientes aunque no acabó del todo bien. Hay gente que no soporta la independencia pero creo que en España hay empresas con suficiente músculo financiero como para promover este tipo de think-tanks que analicen objetivamente la realidad económica y social del país.

-El presidente Zapatero invitó a La Moncloa a varios economistas de Fedea, pero al parecer no les hizo el menor caso. ¿Es así?

-Es cierto. No hizo mucho caso, pero tampoco nos lo hizo el Banco de España cuando en 2007 alertamos de la desastrosa situación de las cajas de ahorro.

-Los profesores Luis Garicano y Fernández Villaverde acabaron marchándose después de haber pedido la constitución de un Gobierno tipo Mario Monti, como el italiano de entonces. ¿Cómo vivió usted todo aquello?

-No me parecía una buena idea pero tenían todo el derecho a decir lo que pensaban y también a hacer política, que es lo que al final ha hecho Luis Garicano. Por lo menos, se mojó como le pedí en su momento.

-¿Qué podemos esperar de los avances de la inteligencia artificial, los robots y la globalización?

-Se avecinan muchos cambios y en el sur de Europa estamos poco reparados para ellos por una carencia de formación científica y tecnológica. Mucha gente se quedará sin trabajo porque ya están, por ejemplo, a la vuelta de la esquina los coches que se conducirán solos.

-¿Habrá que instaurar una renta básica universal?

-Eso podría generar un tremendo problema de cohesión social. ¿Quién pagará esa renta? Además, ¿podremos vivir con un 30% de la población que intencionadamente ni estudie ni trabaje?