Los sindicatos del metal rechazan la "última oferta" patronal

La negociación del convenio colectivo del metal coruñés está rota. Al menos, así lo trasladó la patronal a los sindicatos después de que estos rechazasen en la madrugada de ayer "la última oferta" planteada por los empresarios. Los representantes de las cuatro patronales afectadas por la negociación del convenio en el sector siderometalúrgico de la provincia de A Coruña (Sidero, Asinec, Aptcor y Agasca) convocaron una reunión para el pasado martes a las 18.30 horas y en ella presentaron la que calificaron como su "última oferta", por lo que una negativa a esa propuesta supondría el fin de las negociaciones. El encuentro concluyó pasadas las 02.30 horas de la madrugada de ayer con el "no" como respuesta de la parte sindical, lo que supuso, según anunció la patronal, y explicaron los sindicatos a este diario, "poner el contador a cero en la negociación", volver al origen, a principios de 2016, cuando aún no había ningún planteamiento sobre el convenio encima de la mesa.

Los representantes de los trabajadores -en toda la provincia hay unos 20.000 afectados por el convenio del sector- tacharon la actitud de la patronal de "irresponsable" tanto por romper la negociación como por presentar "una teórica última oferta que apenas variaba respecto a la anterior". Los sindicatos denuncian que esa propuesta patronal solo incluía como novedades una mejora en la subida salarial (hasta un 5,6% acumulado en cuatro años) y la posibilidad de crear una comisión sobre las auxiliares del naval con la finalidad de poder incorporar mejoras en el convenio más adelante.

Esa última oferta, sin embargo, seguía sin plantear mejoras en temas como la fiscalización de las mutuas, la limitación de las contrataciones de empleados a través de empresas de trabajo temporal (ETT), las subrogaciones y los complementos salariales para los trabajadores que salen al extranjero o que permanecen en guardias localizadas, todos ellos asuntos que la parte sindical considera "vitales" para mejorar la situación de los profesionales del sector.

"La patronal dijo que era la última oferta, pero eso ya lo dijo otras veces, y lo que ofrecía era totalmente insuficiente. Parece que no quiere darse cuenta de que no buscamos una mayor subida salarial sino reducir la precariedad en el metal coruñés", sentenció el secretario comarcal de la CIG-Industria en A Coruña, Eduardo Caamaño. "No entendemos el motivo por el que la parte empresarial no avanza y no entra en esos temas. Pero nosotros vamos a seguir con nuestros planes porque queremos acabar con la precariedad en el metal coruñés", añadió el secretario xeral de CCOO-Industria, Víctor Ledo.

La negativa deja estancada la negociación. "La patronal dijo que esto suponía ponerla a cero, que todos los avances logrados se echan atrás. Pero que tengan claro que vamos a seguir midiendo nuestras fuerzas. No vamos a responder a la irresponsabilidad patronal dando un paso atrás, todo lo contrario", aseveró el sindicalista de CCOO, que no descarta una intensificación de los actos reivindicativos si la patronal no cambia de actitud.

Precisamente, el metal coruñés vive hoy su quinta jornada de huelga en menos de un mes, tras las de los pasados 22 y 27 de junio y 4 y 5 de julio. A la de hoy se suman también las previstas para los próximos jueves de julio, los días 20 y 27. A esos paros de 24 horas en las empresas se suman distintas concentraciones en la provincia, que en el caso de la ciudad de A Coruña será a las 12.00 horas ante la sede de la patronal coruñesa. Los sindicatos confían en que la respuesta de los trabajadores sea "masiva" como en las anteriores convocatorias.