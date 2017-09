El Ibex, AIG, el euro/dólar y el oro

- Hola David. Teniendo en cuenta la tendencia alcista y la corrección poco profunda del Ibex, que no ha corregido en precio pero sí en tiempo y estando próximo a la media móvil de 200 sesiones, quisiera saber cuál sería tu punto de entrada y dónde deberíamos colocar el stop . El time frame que utilizo es en gráfico diario. Saludos.

-Lo ha explicado bien. El Ibex lleva dos meses consolidando en tiempo (apenas en profundidad). Ibex, Eurostoxx y CAC40 tienen un pequeño canal bajista desde que consolidan. La ruptura de dicho canal al alza sería el aviso de que la corrección podría haber terminado. Es el precio y el gráfico el que avisa cuando se forma un suelo y se gira el precio. Un cordial saludo y buen trading.

- ¿Qué le parece la aseguradora AIG? ¿Le ve recorrido? Llevo en esta acción desde 2009.

-Desde 2009 en tendencia alcista de medio plazo, recuperando una pequeña parte del desplome de la crisis. En agosto marcó resistencia en los 67,30 dólares. De hecho, en gráfico semanal dejó ahí una vela doji lápida, que marca resistencia en esa zona. Ha roto un primer soporte en los 58,41 dólares. Para mí es motivo suficiente para reducir parte de la posición y cerraría todo si perdiera el soporte de los 47,42 dólares. Un cordial saludo y buen trading.

- Hola David. El euro contra el dólar americano terminó por anular la figura bajista que activó a finales de 2016 al superar los 1,7 aproximadamente, luego de una gran subida del euro. ¿Consideras que se ha activado nuevamente esa figura pero con objetivo alcista? ¿Cuál es tu visión o análisis respecto a este par? Gracias anticipadas por tu respuesta.

-Se podría considerar que fue una barrida de soporte por la parte baja del rango lateral y ahora habría confirmado la ruptura por arriba. Cuando rompió soporte en su momento, dijimos que activaba objetivo a la baja pero que era un pésimo momento para vender y que tocaba subir primero. Y el rebote inicial se ha convertido en una solida tendencia alcista. Se puede considerar válida la ruptura. El euro/dólar está en tendencia alcista de corto plazo desde principios de año, con sucesión de mínimos y máximos crecientes. Igual que el timing de venta era malo a principios de año a pesar de romper soportes, ahora el timing de compra es malo a pesar de romper resistencias. Son largos desde primavera o entrar tras alguna corrección y giro al alza. Apunta a más subidas en el largo plazo.

- Hola David. Quisiera saber tu análisis respecto al oro, que ha superado los 1.300 dólares anulando un doble techo y activando un impulso con objetivo en 1.378 dólares aproximadamente. También ha superado la línea bajista de medio plazo. En contra podemos decir que ha dejado una vela de reversión que por ahora no muestra continuidad bajista y los indicadores empiezan a entrar en zona de sobrecompra. ¿Eres positivo con el oro? ¿Dónde estaría un buen timing de compra? Saludos y gracias por tu respuesta.

-Para mí no anuló doble techo porque no lo vi válido. De hecho no marqué objetivo bajista en ninguno de los seminarios (y siempre analizamos el oro). Hablamos de movimiento errático y lateral mientras no superase los 1.298 dólares. Al superarlos ha activado un segundo impulso alcista con objetivo en los 1.377 dólares. El timing de compra no es demasiado bueno ya a estas alturas. Primer soporte en la alejada media de 200 sesiones. Lo normal es que suba algo más, al menos hasta el objetivo, y luego probablemente una consolidación de la subida. Un cordial saludo y buen trading.

- Hola David. Espero que hayas disfrutado de las vacaciones, este año diferentes con Enzo. Quisiera preguntarte por BMW, en la que estoy hace muchos meses con pérdidas y que, aunque tiene pendiente por cumplir un doble suelo, parece que ha activado un doble techo hacia los 71 euros. Espero tu coherente análisis y disfruta del peque. Un saludo.

-En primer lugar, muchas gracias. El valor ha empeorado algo su aspecto, activando un doble techo de corto-medio plazo. Sin embargo, sigue con un gran doble suelo de largo plazo que solo se anularía por debajo de 60,76 euros, hacia los 96,10 euros. Me parece importante que no pierda los 77,07 euros para considerar una pasada de frenada de soporte de corto plazo lo que hizo en verano. Posteriormente estarían los 69,23 euros como soporte.