Los rectores del Banco de España y de la CNMV no serán procesados en el 'caso Bankia'

La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos presentados por las acusaciones populares en el caso Bankia contra la decisión del juez del caso, Fernando Andreu, de no sentar en el banquillo a ocho directivos que se encontraban al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de España en el momento de la salida a Bolsa de la entidad en 2011, entre los que se encuentran los que fueran gobernador y subgobernador del organismo regulador Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Javier Aríztegui, respectivamente, y el expresidente de la CNMV Julio Segura.

El tribunal revoca el sobreseimiento del procedimiento en relación con la auditora Deloitte, que hasta ahora figuraba como responsable civil y a la que se atribuye ahora responsabilidad penal. El tribunal no adoptó este acuerdo de forma unánime, ya que la magistrada Clara Bayarri emitió un voto particular al considerar que "existen indicios múltiples" de que los organismos supervisores "avalaron" la falsedad contable" en Bankia "a sabiendas" de que se dañaría a los inversores.

La decisión se conoce más de dos meses después de que se decidiera procesar al expresidente de Bankia Rodrigo Rato, al exvicepresidente José Luis Olivas, al exconsejero delegado Francisco Verdú, al exministro Ángel Acebes y a una treintena de directivos al entender que falsearon las cuentas anuales y hubo fraude a los inversores.

En cuanto al papel desempeñado por el Banco de España, el tribunal señala que "no dio una carta blanca para cargar las pérdidas contra reservas", y destaca que la elaboración de las cuentas es una obligación "exclusiva y excluyente" de los administradores, por lo que su actuación "nunca podría encajar en términos penales de cooperación o complicidad". Sobre la CNMV, el fallo señala que la supuesta "ausencia de diligencia por los máximos responsables de la entidad" no puede tenerse en cuenta, ya que la ley penal "no castiga la ausencia de actividad de la autoridad económica, que hubiera integrado la omisión de decisiones dando lugar a impedir la salida a Bolsa".