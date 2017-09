BMW, ACS y Grifols

- Buen día, David. Sabemos que la cotización de la libra respecto al dólar tiene activada estructuras alcistas con objetivos aproximadamente en los 1.3620. Después de un descanso empieza a retomar la tendencia alcista, sin embargo pronto encontrará la resistencia 1.3260 que representa el máximo del año y luego el 1.3476 que representa un nivel de cierta importancia. Sumado a esto los indicadores están próximos a entrar en sobrecompra, pero lo que realmente me preocupa es la línea de tendencia bajista de largo plazo, la cual habrá que superar antes de cumplir los objetivos alcistas. Sería de mucho valor que nos dijera cómo enfrentar esta situación. Muchas gracias.

-Objetivo gigantesco por doble suelo hacia los 1,3550 dólares avisado hace meses para la libra/dólar en Bolsa General, en nuestro foro, centro de traders, redes sociales, radios y conferencias cumplido. Enhorabuena a todos nuestros seguidores. Le iba a comentar que no había ningún problema que enfrentar, que el objetivo era claro y que seguramente lo cumpliría, pero ha subido tan rápido esta semana, que ya no hay nada que analizar. Se ha ido a buscar el objetivo rápidamente.

- Hola David. El SP500 acaba de superar máximos históricos y quiere volver con la subida libre, sin embargo algunos analistas, aun sin ser bajistas comienzan a dudar de la fortaleza de la Bolsa americana, principalmente por el tiempo transcurrido sin correcciones de valor. En el corto plazo la ruptura de los máximos históricos valida un nuevo mínimo en los 2.400 aproximadamente (zona con varios toques previos), motivo por el cual he corrido mi stop a dicho nivel, desde tu perspectiva y análisis, ¿cuál sería la mejor forma de operar este índice?

-Eso que comenta parte de un error. No es cierto que algunos analistas comiencen a dudar de la Bolsa americana. En 2010 ya dudaban. He leído comentarios y artículos negativos con la Bolsa de EEUU, por parte de analistas desde 2010. Lo sé porque fui muy crítico con ese escenario catastrofista que se publicaba en numerosos medios de comunicación. Y digo lo mismo desde 2010, yo me limito a seguir la estructura de los precios y la tendencia. Sigue alcista. No es que haya vuelto a la subida libre, sino que sigue en proceso de subida libre desde hace unos años. Obviamente los ciclos no son eternos (van 8 años de subidas), no subirá vertical y habrá correcciones. Disfrutaré de la tendencia hasta que cambie. Yo sigo tendencias de medio/largo plazo. Una corrección del 10% no me preocupa, así que depende del horizonte temporal de la inversión. El stop que usted comenta sería para muy corto plazo.

- Hola David, quisiera que nos de su apreciación de BMW, ya que mantiene activado un doble suelo y este no se anula mientras no supere la base del piso. Si bien es cierto, ha tenido algunas correcciones pero aún no ha perdido el mínimo anterior relevante que sería los 72 aproximadamente. ¿En estas condiciones recomendarías cerrar la posición o mantenerla? Gracias.

-Depende de su horizonte temporal. Si va a medio/largo plazo. Mientras no pierda 60,70 euros, sigue alcista, sin novedad con objetivo 96,10 euros. En el corto plazo, al perder el soporte de los 78 euros, habría dado venta al perder soporte y habría dado de nuevo señal de compra, al haber hecho un nuevo suelo en los 77 euros. De hecho en nuestro sistema swing nos saltó el stop loss y volvimos a entrar a los pocos días. Este año cerramos dos operaciones en BMW; una de ganancias, una de pérdidas y esperemos que la tercera actual sea la de mayores beneficios.

- Hola David. Me gustaría darle la enhorabuena por la magnífica labor que hacen desde BG y la pedagogía en favor del buen trading . ¿Qué opina de ACS y Grifols para entrar para medio plazo? Han corregido al menos al primer Fibbo. ¿Abengoa se podría analizar mediante Análisis Técnico(tendencia alcista de muy corto plazo)? Un saludo.

-ACS tras corrección, volvería a mejorar por encima de 32,78 euros. Grifols está en tendencia alcista de largo plazo El problema es que tras subida vertical, el soporte clave de largo plazo está lejísimos en los 16,39 euros. En el corto plazo empeoraría de perder los 22,73 euros. En Abengoa B y en cualquier valor se puede aplicar A.T. De hecho eso nos llevó a recomendar mucha prudencia con este valor (al igual que con Popular) en los últimos años, mientras se hundía en Bolsa. Tiene cierto soporte en 0,10 euros, pero yo no veo la tendencia alcista por ningún lado. Hablando claro: Estamos a nivel general (no hablo de Abengoa) ante una de las tendencias alcistas más fuertes de la historia, con miles de valores en subida libre, que llevan subidas del 500%-4000% desde 2009 y ¿vamos a meter el dinero en empresas que caen y que tienen graves problemas? Hasta que Abengoa B no haga un gran suelo no me interesaría ni para especular. Alguna vez suena la flauta comprando valores al borde de la quiebra, pero en otros casos pasa lo de Popular. El dinero en mayúsculas está en coger grandes tendencias, no en adivinar los giros y comprar valores cuando caen. Un cordial saludo y buen trading a todos.