Hacienda eleva la horquilla salarial para los funcionarios hasta el 7,9% en tres años

El Ministerio de Hacienda y Función Pública mejoró ayer por segunda vez su oferta de subida salarial para los funcionarios en el próximo trienio, hasta ofrecer una horquilla de entre el 5,34% y el 7,95% de incremento, si bien los sindicatos más representativos del sector público (CCOO, UGT y CSIF) lo siguen viendo "muy insuficiente". Hacienda ofreció una subida adicional del 0,5% para 2020 si se cumple el objetivo de déficit de ese año e introdujo otra mejora en la parte variable de la subida.

La horquilla de alza salarial ofrecida por Hacienda para los próximos tres años iría de un mínimo del 5,34% a un máximo del 7,95%, según informaron los representantes sindicales al término de la reunión con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado. El aumento ofrecido prevé una subida fija del 1,5% para 2018, del 1,75% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución de la economía.

Esta parte variable podría aportar, si se cumple la previsión de crecimiento del Gobierno, un alza adicional del 0,25% en 2018, del 0,5% en 2019 y del 0,5% en 2020. Si se supera en cuatro décimas la previsión de PIB, la subida adicional sería del 0,5% en 2018 y otro 0,75% en 2019 y en 2020.

Los sindicatos, sin embargo, ven la oferta "muy insuficiente" al no permitir recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis, que cifran en entre un 13% y un 20%, por lo que trasladarán su rechazo hoy en la Mesa General para la Negociación de las Administraciones Públicas y no descartan movilizaciones si no se alcanza un acuerdo.

Mientras, los que ya han anunciado que se movilizarán son los pensionistas. CCOO y UGT convocaron varias marchas de jubilados desde distintos lugares de España, con destino en Madrid, entre el 30 de septiembre y el 9 de octubre para exigir al Gobierno cambios que permitan garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones.