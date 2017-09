El juez reabre la puja por la marca Caramelo tras una oferta a la baja

De todos los bienes atesorados en el casi medio siglo de vida de la textil Caramelo, el más simbólico, sin duda, es la marca. Un pedazo de historia de la industria de la moda de Galicia y una enseña susceptible de reinvención por el recuerdo del consumidor para seguir en el mercado con nuevo dueño. Por eso los administradores concursales de la compañía decidieron separarla del resto de activos y lanzar una puja exclusivamente con ella. ¿El valor? Teóricamente, dos millones de euros, aunque el importe de salida se fijó en 400.000 euros. El 30 de mayo finalizó el proceso e, inicialmente, el ganador fue el grupo Kangaroos, ubicado en Toledo, gestor de la conocida Coronel Tapiocca y todo un experto en adquirir firmas en crisis a buen precio para reflotarlas. Su oferta, solo 100.000 euros, no cumplió las expectativas del juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña, encargado de la liquidación de Caramelo, después de una subasta muy polémica por las críticas de algunos participantes por "falta de transparencia". Todo eso, unido a la aparición de más interesados, ha provocado la reapertura de la puja, a la que optan, entre otros, la viguesa Do Rego & Novoa.

Cuando se abrió la carrera para hacerse con la marca, alrededor de una docena de empresas -entre ellas, Trucco y Amichi- y fondos de inversión presentaron una propuesta inicial. Pero en el momento de poner una cuantía en firme sobre la mesa, el número de competidores bajó hasta únicamente tres, incluidos Kangaroos y Do Rego & Novoa.

La oferta de la firma capitaneada por Roberto do Rego y el diseñador Julio Novoa se interpretó en el sector como la oportunidad para mantener la mítica enseña en Galicia. Do Rego & Novoa confecciona solo ropa de hombre, aunque no descarta en el futuro entrar en el segmento de mujer, una de las fortalezas de la marca Caramelo, junto con los trajes de hombre.

Antes de finalizar la anterior subasta, los administradores concursales dejaron fuera a la compañía gallega. Do Rego & Novoa presentó un escrito de queja por la gran burocracia y los problemas de comunicación durante el concurso. No fue, según confirman fuentes conocedoras del proceso, la única reclamación por los mismos problemas. Hubo "varias".

Caramelo pidió su liquidación en 2016, después de superar un concurso de acreedores en 2013 con 43 millones de euros de pasivo financiero. El convenio fijó quitas de la deuda del 80% y un plan de pagos a ocho años.