Un fallo técnico deja sin llamadas ni datos a clientes de móvil de R

Un fallo técnico en el registro de líneas de móvil dejó ayer sin posibilidad de comunicarse vía llamada y sin datos móviles para conectarse a internet a un elevado número de clientes de la operadora R, que reconoció el fallo pasadas las nueve de la mañana, vía Twitter. La compañía detalló que el fallo fue detectado a las ocho de la mañana y que se produjo en el sistema de registro de líneas, lo que impedía que la red identificase a "determinados rangos" de móviles.

La avería no afectó a todos los clientes ni todos los damnificados lo fueron por igual. Hubo usuarios que no podían realizar llamadas, otros que no podían recibirlas; quienes no podían hacerlas o recibirlas, algunos otros perdieron su conexión a internet vía datos móviles e incluso hubo a quienes les falló absolutamente todo.

La firma informó a los clientes a través de Twitter de la existencia de la avería poco después de las nueve de la mañana y empezó a solucionar algunos casos pasadas las once, aunque hubo quien tuvo que esperar hasta la una de la tarde para recuperar la operatividad de las llamadas.

Pasadas las dos, R daba por solucionada totalmente la incidencia, aunque evitó concretar el número de clientes afectados, pero su centro de atención al cliente estaba saturado de llamadas de afectados.

La operadora explicaba en sus tuits que confiaba en solventar la avería sobre las doce y media de la mañana, aunque finalmente, muchos de sus usuarios afectados estuvieron toda la mañana sin servicio móvil.

El fallo se produce después de que en las pasadas navidades una avería "masiva" dejase sin servicio durante más de 24 horas a miles de clientes de la compañía de telefonía R en diversas zonas de Galicia. El fallo se produjo de hecho en vísperas de uno de los días de más tráfico telefónico, el de Nochebuena, y se prolongó durante varias horas; en algunos casos hasta Navidad. R, que culpó a Vodafone de la avería, enseguida se comprometió a abonar una indemnización que finalmente se circunscribió a una media de 85 céntimos por las horas de caída en el servicio de voz y otros 85 céntimos por la incidencia relacionada con los datos. El coste para la empresa de esa compensación fue de 650.000 euros

El director general de R, Alfredo Ramos, reconoció meses después que al menos 200 o 300 clientes habían dejado la compañía a causa de la avería masiva de diciembre.