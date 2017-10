Flir System, CENTA y el Ibex

- Buenas noches David. Quería saber su opinión sobre Flir System. Entré tras activarse un segundo impulso al superar los 38,79 dólares y porque me parece ver otro gran impulso hacia 42,50 dólares que se activó al superar los 36,06 dólares (abril de 2014), así como un gran HCHi (Hombro-Cabeza-Hombro invertido) de largo plazo con objetivo en la zona 54 dólares. ¿Qué le parece? Gracias.

-Flir System es un valor claramente alcista. Un claro mantener con primer soporte en 33,84 dólares. Me sale el objetivo de segundo impulso alcista, siguiendo el método FIBO explicado en nuestro curso de Bolsa, hasta los 42,75 dólares. ¿Tiene el gráfico sin ajustar dividendos? La diferencia es pequeña pero podría ser eso. Puede coger un HCHi desde septiembre de 2014, cuyo objetivo en 41,60 dólares. El que comenta no sería válido porque la neckline sale inclinada ligeramente al alza. Eso sí, si no se ajustan los dividendos el HCHi sale perfecto y clarísimo, con lo que estoy casi seguro de que debe estar usando una versión obsoleta de Visual Chart, quizás la versión 4, y no le está ajustando los dividendos, lo que provoca que los picos del HCHi a usted le salgan iguales y perfectos. Me gustaría, si puede, que me lo confirme en nuestro correo bolsageneral@bolsageneral.es y será un gusto ayudarle. Un cordial saludo.

- Hola. Sigo Central Garden & Pet Company (CENTA) y quisiera conocer su opinión ahora que parece rebotar de su media de 200 sesiones. ¿Dónde ve usted su objetivo de medio plazo? Muchas gracias de antemano. Aprecio mucho su opinión.

-Central Garden & Pet Company está en tendencia alcista de corto-medio y largo plazo, en máximos de la historia y en subida libre. No hay ninguna señal de giro y lleva años haciéndolo mejor que la media del mercado. Es un claro mantener o comprar tras correcciones en soporte. Primer soporte en la zona de 29 dólares. Un saludo y buen trading.

- Buen día. Mi pregunta es del Ibex, que ha caído casi un 8%, lo que representa unos 800 puntos, y viene corrigiendo casi 80 días. Eso sí, la caída ha sido moderada respecto al movimiento alcista previo. ¿Existe alguna razón para empezar a tomar precauciones y cerrar posiciones o nada ha cambiado y todo sigue alcista? Gracias.

-Las Bolsas de todo el mundo siguen alcistas. Esta semana marcaron nuevos máximos muchas de ellas (como comento en el análisis superior). Por tanto, sí, mi escenario alcista comentado se está cumpliendo y no hay nada que modificar. El Ibex, como comenté estas últimas semanas, se está quedando en los últimos cuatro meses tristemente rezagado. Todos podemos imaginarnos el motivo. De todas formas, sigo pensando, como indiqué estas semanas, que es una consolidación para continuar la tendencia de fondo: alcista. Sobre precauciones, siempre hay que poner stops. Yo tengo stops en todas las posiciones de la cartera de Bolsa General, incluidas el 30% de acciones españolas que tenemos, algunas de las cuales marcaron máximos de la historia esta semana, como CIE Automotive. Pese a la bajada, no nos ha saltado ningún stop, pero podría pasar si seguimos bajando. Un cordial saludo y buen trading.

- Hola David. Sabemos que una tendencia alcista no cambia hasta que se superen los mínimos relevantes anteriores, sin embargo, pueden producirse microtendencias o tendencias secundarias en los periodos de corrección, lo cual genera soportes intermedios. Teniendo en cuenta esta situación, quisiera saber cómo hay que operar la ruptura de los soportes intermedios. ¿Debemos reducir posiciones, cubrir abriendo posiciones bajistas o esperar a que no rompa el soporte relevante? Gracias por tu pronta respuesta.

-Debes tener claro tu horizonte temporal de inversión y actuar en consecuencia. Si eres inversor de largo plazo te dará igual que se rompan soportes de corto plazo o intermedios y si eres inversor de corto plazo, seguirás tendencias de corto plazo y no podrás ser tan generoso con los stops. Es más fácil ganar dinero cuanto mayor es el horizonte temporal, pero requerirá mayor paciencia y stops más amplios. Depende de tu método. En ocasiones se puede reducir si hay deterioro técnico con alguna figura o estructura de impulsos bajista, pero si pregunta por mi forma de proceder actual y habitual, no suelo infraponderar o sobreponderar. Suelo entrar casi siempre una sola vez y salir una sola vez. Un saludo.