El sector espera que Bruselas amplíe el plazo para exigir indemnizaciones

Los transportistas gallegos confían en que Bruselas amplíe el plazo para reclamar indemnizaciones a los seis fabricantes de camiones que formaron un cártel entre los años 1997 y 2011 para elevar los precios de los vehículos y retrasar la implantación de las tecnologías de emisiones que establecía la normativa comunitaria. "La Comisión Europea está preparando una normativa para que se pueda reclamar durante cuatro años. Aún así, los afectados deben acelerar la tramitación para evitar sorpresas de última hora, como que esa ampliación del plazo quede en nada", explica el presidente de la asociación gallega de transportistas Fetram, Antonio Señarís del Río.

Sin cambios legales, los afectados por los acuerdos entre los fabricantes tienen de plazo para reclamar hasta abril del próximo año -un año después de la publicación de la multa en el Diario Oficial de la Unión Europea- en el caso de Iveco, DAF, Volvo-Renault, MAN y Daimler-Mercedes. Mientras, los requerimientos contra Scania tienen también un plazo de un año, pero aunque la multa de Bruselas ya fue anunciada a finales de septiembre, aún no se hizo oficial al no ser publicada en el DOUE, algo que aún puede tardar meses. La sanción contra los cinco primeros fabricantes se anunció en julio de 2016 y la publicación en el diario oficial europeo no se produjo hasta el 4 de abril de este año.