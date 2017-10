Las 'lagunas' del coche sin piloto

"El conductor de vehículos a motor es responsable de los daños causados a las personas o los bienes con motivo de la circulación". Así arranca la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro para los vehículos a motor, de noviembre de 2004. ¿Pero qué sucede si el coche no tiene conductor, como los prototipos -pronto dejarán de serlo- en los que trabajan ya la mayoría de fabricantes? Esta es la reclamación planteada por la industria y la Dirección General de Tráfico, la de un cambio legal que se adapte a la realidad del coche autónomo, que el martes analizó el Congreso. La Cámara validó por mayoría una propuesta popular para desarrollar "una legislación específica" que cubra las "lagunas legales que plantea la entrada en circulación" de este tipo de vehículos. ¿Cómo va a ser sancionable no llevar las manos al volante si habrá utilitarios que carezcan de él? A esto también buscará dar respuesta la futura ley, para la que de momento no hay plazos.

Hasta ahora circulan por carreteras españolas los coches de nivel 1 y 2 de automatización. El primero es muy básico y se refiere a los vehículos que prestan algún tipo de asistencia al conductor y en el 2 sí hay cierta autonomía, con sistemas de freno para mantener la distancia de seguridad y capacidad para operar solo. Es en el 3 donde se complica la tecnología. Aunque sí pueden circular, todavía no se han comercializado.

A partir del 4 sí habrá que ejecutar cambios legales porque tendrán capacidad para, entre otras cosas, frenar solos, con lo que cambiará el sujeto responsable de cualquier percance. Para estos coches no sería necesario un volante y, a día de hoy, es sancionable el no llevar las manos en él.