Casi 700.000 gallegos siguen en riesgo de pobreza pese a la recuperación económica

Todo lo que está sucediendo en la economía de Galicia debería jugar a favor de la lucha contra la desigualdad social, una de las heridas más graves que abrió la crisis. La actividad avanza a ritmo del 3%, a punto de superar los máximos de la etapa de bonanza, con récord también de la contratación y el nivel de paro más bajo desde 2010. Sin embargo, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social se mantiene por encima del 25%. Más de una cuarta parte de la población en la comunidad ingresan menos de 8.200 euros al año, sufren carencia material severa o viven en hogares azotados por el desempleo o por la precariedad laboral. La recuperación deja de lado a casi 700.000 gallegos. Entre 2015 y el pasado 2016, la mejora es mínima. La tasa solo baja tres décimas (del 25,7% al 25,4%), según el balance publicado ayer por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) y su delegación en Galicia, que advierte que la vuelta al crecimiento "no está llegando de forma decidida a las personas más vulnerables".

"Intuíamos que esto estaba pasando", asegura el director de la EAPN-Galicia, Xosé Cuns. "Es lo que nos estaban transmitiendo todas las entidades -continúa-. Los nuevos empleos son tan precarios que no dan para salir de la pobreza, las familias están muy débiles ya y eso se nota sobre todo entre los jubilados, entre los que incluso la tasa empeora".

Sí, entre los mayores de 65 años, el porcentaje crece una décima y se sitúa en el 16,3%. Es la consecuencia directa de que seis de cada diez pensiones en Galicia no lleguen siquiera al umbral de pobreza. La falta de oportunidades laborales arrastra a los jóvenes de 16 a 29 años: el 34% es pobre o está en riesgo de serlo. El 29% en el caso de los gallegos de entre 45 y 64 años; y el 25,6% en la horquilla que va de los 30 a los 44 años, el grupo de edad con peor evolución de la tasa tras la subida de casi tres puntos en un solo año. Las entidades que trabajan con estos colectivos llaman también la atención de lo que está sucediendo con las familias monoparentales, un 80% de ellos encabezados por una mujer. "Su situación es grave y exige una intervención inmediata de los poderes públicos", reclaman. Algo más de la mitad de este tipo de familias no alcanzan los 684 euros al mes que marcan la diferencia entre ser pobre o no a efectos de las estadísticas.

El fenómeno del trabajador pobre es patente. "En toda España, el 14,4% de los trabajadores está bajo el umbral o, lo que es lo mismo, el 30% de los pobres tiene trabajo", señala Cuns, como muestra de que contar con un contrato ya no significa ahora estar fuera del riesgo de las desigualdades. La tasa gallega está justo por debajo de la media estatal, del 27,9%. Hay ocho autonomías en peor situación, especialmente Canarias (44,6%).

Otro ejemplo viene de la llamada pobreza severa, los que, como mucho, obtienen 342 euros al mes. Afecta al 4% de la población de la comunidad gallega (108.700 personas), frente al 6,4% de la media estatal. Son 23.000 personas menos que un año antes, pero siguen siendo pobres.