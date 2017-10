"El registro de la jornada favorecería el empleo decente y frenaría la caída salarial"

Rocío de Frutos (1967), vallisoletana de nacimiento y afincada en Ourense desde hace más de dos décadas, fue la encargada de defender en el Congreso la proposición de ley impulsada por el PSOE que aboga por crear un registro de horas trabajadas y atacar el fraude laboral. La iniciativa, admitida a trámite, entra en la fase de presentación de enmiendas.

-¿Cómo se implantará el control de la jornada en las empresas?

-Hoy por hoy hacer un registro telemático o a través de máquinas de fichar no tiene por qué suponer un problema para ninguna empresa, pero sí habrá que dar cierta flexibilidad por la diversidad del tejido empresarial. Cualquier empresario que se precie imagino que quiere gestionar sus recursos humanos de una manera eficaz y adecuada, y la gestión de horarios puede ayudar en este sentido.

-¿Cuántos empleos se podrían crear con esta medida?

-Las estimaciones de los sindicatos dicen que las horas extraordinarias realizadas y que no han sido registradas ni se cotizan ni se pagan supondrían crear 225.000 nuevos empleos en el Estado. Es algo que afecta también a la caja de la Seguridad Social porque no se pagan o cuando se hace en B, no cotizan.

-¿En qué sectores se concentran este tipo de prácticas?

-Donde más se hace notar es, sobre todo, en la banca, la hostelería o el comercio. El tema del registro es esencial para empezar a hablar de trabajo decente y poner freno a la devaluación salarial.

-¿Qué otros efectos tiene el alargamiento de la jornada?

-Además de la devaluación salarial y la menor recaudación tributaria, afecta a la conciliación de la vida familiar y laboral. Todos estos excesos de jornada inciden en la desigualdad entre hombres y mujeres. Si no se registra la jornada y no hay horarios racionales, difícilmente será posible conciliar la vida familiar con la profesional. El hándicap de tener que pasar todo el día en la empresa afecta a la tasa de actividad de las mujeres. Además, aumenta el riesgo de sufrir un accidente por el alargamiento de la jornada o de sufrir depresiones derivadas de esta presión.

-¿Qué plazos se marcan para la entrada en vigor de la medida?

-Podría ser a comienzos de 2018, pero todo depende de cuánto se alarguen los trámites de enmiendas, que es un proceso que pueden durar mucho y dependerá del PP y de Ciudadanos, que son los que tienen mayoría en la comisión de Empleo.