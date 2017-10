El Supremo respalda el 'impuesto al sol' creado por el Gobierno en 2015

El Tribunal Supremo desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) contra el real decreto 900/2015, de 9 de octubre, conocido como el impuesto al sol y que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. La sentencia, según informó Europa Press, no solo da la espalda a los argumentos de los recurrentes, sino que entra a enjuiciar el término impuesto al sol. "No hay por tanto, y frente a la expresión que ha hecho fortuna, impuesto al sol propiamente tal, sino contribución a los costes del sistema" cuando un autoconsumidor, además de abastecerse con la energía generada por él mismo, "dispone del respaldo del sistema eléctrico" para tirar del sistema "en cualquier momento que lo necesite". El fallo pone de relieve que el autoconsumidor que depende exclusivamente de su propia energía y sin conexión al sistema no paga nada.

Precisamente, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, avanzó ayer la intención del Gobierno de defender la permanencia de las centrales de generación eléctrica que emplean carbón "mientras no perjudique los objetivos medioambientales". Su desaparición, según el ministro, podría encarecer hasta un 15% el precio de la electricidad en los momentos de mayor repunte de los precios.

Nadal afirmó que España es, dentro de los países grandes de la UE, el que más energía renovable instaló en su sistema "con diferencia", que este año alcanzará el 18,9% -el objetivo es el 20% en 2020-, por lo que cree que es el país que "más rápidamente" está cumpliendo sus compromisos.

Mientras, el director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez, resaltó la oportunidad de "desarrollo y crecimiento" que representa la eólica offshore (marina) para España. En las jornadas Perspectivas para la tecnología eólica marina, Márquez destacó que las empresas españolas, "pioneras" en esta tecnología, "están preparadas y comprometidas con el desafío" de implantar la eólica marina en España y en su exportación. A este respecto, consideró que la industria española y los centros tecnológicos siguen manteniendo "una posición de liderazgo" en el desarrollo de los aerogeneradores, así como una posición avanzada en la integración en red.