La patronal coruñesa defiende que Arias siga al frente de la CEG

El comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) salió ayer en defensa del presidente de la patronal gallega, Antón Arias, ante las críticas y peticiones de dimisión realizadas por los representantes de organizaciones provinciales como las de Ourense o Pontevedra y de los expresidentes de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), José Manuel Fernández Alvariño y Antonio Dieter Moure, tras unas declaraciones de Arias en las que defendía una consulta pactada en Cataluña para poner fin al conflicto independentista.

Ante esta situación, la patronal coruñesa quiso ser contundente en favor del actual líder de los empresarios gallegos. "El comité ejecutivo de la CEC mantiene su total apoyo a Arias, que es de esta casa, casa que lo respalda y que lo propuso para el cargo. Un respaldo a su gestión que se mantuvo y se mantiene sin fisuras", sentenció el presidente de la patronal coruñesa, Antonio Fontenla. "En su toma de posesión dijo que sus dos retos eran solucionar la situación económica de la entidad (ya solventada tras el acuerdo con los bancos) y modernizar y actualizar los estatutos de la organización y que, una vez cumplido ese cometido, pondría su cargo a disposición de la CEG. Pues ahora aún estamos con la modernización de los estatutos", relató el líder de los empresarios coruñeses.

El presidente de la CEC defendió a Arias -"al que conozco desde hace 20 años, que es una persona avanzada a los demás y con el que suelo coincidir en el 99,9% de los casos"- y aseguró que las declaraciones del líder de la CEG sobre Cataluña las realizó "a título personal" pues la postura de la patronal gallega "quedó plasmada por escrito en una declaración institucional conjunta [emitida en septiembre, antes del referéndum del 1 de octubre] avalada por todas las provinciales y con la que Arias estuvo de acuerdo". Esa declaración apostaba únicamente por soluciones que respetasen la ley y la Constitución y que no generasen mayores diferencias entre comunidades.

Sobre las peticiones a Arias de que dimita, Fontenla aseguró que el problema "igual está en que [los críticos] no lo llamaron, no quisieron entender" que era una opinión personal. "Igual es más por temas que vienen de atrás", sentenció el empresario coruñés en referencia a los conflictos entre patronales provinciales en los últimos años.

La CEG convocó para el próximo lunes un comité ejecutivo para abordar la reforma de los estatutos, donde Arias plantea implantar una Presidencia rotatoria, una idea que no convence a la patronal coruñesa. "No es de nuestro agrado porque entendemos que no es muy democrático, pero no quiere decir que en la búsqueda del consenso no se pueda modificar la postura", indicó Fontenla, que añadió que es el momento de cambiar las normas de la entidad tras intentarlo sin éxito desde 1981. Además, insistió en que en el encuentro la CEC defenderá a Arias como presidente: "Si en la organización hay más gente que quiere que se vaya, se irá, si hay más que pide que se quede, seguirá".

La críticas al líder de la patronal gallega tienen que ver también con sus declaraciones cargando contra la reforma laboral y exigiendo alzas salariales generalizadas.