Cuatro gallegos pierden al día una pensión no contributiva por superar el tope de renta

Cada día, cuatro gallegos pierden una pensión no contributiva o de invalidez por haber logrado más ingresos económicos de los establecidos para recibir ese aporte mínimo por parte de la Administración de 355 y 394 euros al mes, respectivamente. El Gobierno retiró el año pasado 1.547 de esas prestaciones por motivos económicos: 932 en el primer caso y 615 en el segundo. La cifra supone un descenso del 11,5% respecto al año pasado, cuando las "extinciones" de esa ayuda sumaron 202 casos más. Desde 2009, año de explosión de la crisis mundial, esas "extinciones" afectaron a 14.612 ciudadanos.

Las pensiones no contributivas son la aportación de la Administración general a través de la Seguridad Social a aquellos ciudadanos que se retiran de la actividad laboral, pero no han cotizado lo suficiente para lograr una jubilación acorde con su aportación. En Galicia son 41.699 los ciudadanos que cobran mensualmente una cuantía de 355 euros mensuales, en el caso de las no contributivas vinculadas a la jubilación, y de 394 en las de invalidez en la misma categoría, según los datos correspondientes al año pasado de la memoria anual elaborada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). La Xunta añade a esas cifras otros 206 euros al año, inyección prorrogada en el presupuesto autonómico de 2018 y que supondrá alrededor de 8,5 millones de euros.

El cobro de esta pensión mínima está condicionado a unos requisitos económicos vinculados a las cargas familiares. La renta máxima de un ciudadano que aspira a esta prestación no debe superar los 5.164 euros anuales, de acuerdo con la cifra actualizada para este ejercicio, pero se eleva hasta los 40.025,65 en casos de la renta de un hogar con cuatro miembros entre los que se encuentre un padre o hijo del solicitante.

La Administración general vigila con especial ahínco desde el inicio de la crisis el cumplimiento de las condiciones para obtener algún tipo de prestación. En el caso de las no contributivas, tanto de invalidez como de jubilación, existen dos días de control. Por un lado, las revisiones ordinarias aleatorias anuales. Por otro, las iniciadas de oficio por sospechas de la Seguridad Social de un posible incumplimiento o a petición de los afectados, reclamando un incremento de los fondos recibidos, por ejemplo. En el primer caso, se anuló la paga a 411 personas; en el segundo, a 1.136, de acuerdo con el balance anual del Imserso.

Durante los últimos siete ejercicios, los 14.612 casos de extinción de este tipo de pagas se dividen entre 8.613 de jubilación y 5.999 por algún tipo de incapacidad.

Las retiradas por motivos económicos están motivadas por la superación del límite de ingresos establecido para cada caso, se trate de lo que consigue el beneficiario o de algún miembro de la unidad familiar.

En total, el año pasado se dieron de baja en el sistema 3.740 de estas prestaciones, incluyendo otras categorías al margen de la económica, como la variación de su residencia. Lógicamente, también se incluyen los fallecimientos, que el año pasado ascendieron a 1.590 en la comunidad, todos ello detectados en la fase de investigación de oficio, según el Imserso.

Las revisiones de la Seguridad Social también suponen la variación de la cifra que cada mes aparece en la cuenta bancaria de estos pensionistas, en función de la variación de su situación económica o familiar (tener más o menos parientes conviviendo en su domicilio).

Estas modificaciones sumaron el año pasado 3.866 casos, 2.300 en el caso de jubilación y 1.566 en el de invalidez, de acuerdo con las cifras del Imserso, que no detallan cuántas mejoraron la paga y cuántas la redujeron.

Por provincias, la fachada atlántica, más poblada, copa la mayor parte de las extinciones, con el 86,5% de los casos. En A Coruña, se certificaron 710 y en Pontevedra, 628, por los 149 de Ourense y los apenas 60 de la provincia de Lugo.