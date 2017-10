Un desembolso anual de 215 millones de euros en 2016, un 5% inferior al de hace seis años

El pago de las prestaciones no contributivas por jubilación e invalidez supuso un desembolso para las arcas estatales de 215 millones el año pasado, un 1,6% menos que en 2015 y un 5% menos que en 2010, cuando el gasto supuso 226,4, según las estadísticas elaboradas por el Imserso.

El primer tipo de pagas supone el mayor desembolso, con 128,2 millones el año pasado. En el segundo, la cifra roza los 87.

La aportación media al cierre del ejercicio pasado fue de 355 y 395 euros, respectivamente, con ligeras variaciones entre comunidades. En el caso de las jubilaciones, lidera la clasificación Murcia, con 373 euros mensuales y cierra la tabla Cantabria con 347.

En el de la invalidez, Murcia vuelve a situarse en primer puesto con 415 euros por los 380 de Euskadi, que ocupa el último lugar. Galicia se encuentra en la media.

Esas aportaciones se abonan el primer día de cada mes y a ellas se añaden dos pagas extraordinarias en los meses de julio y diciembre.

Perfiles

En cuanto a los perfiles, trazados a partir de los datos estatales y no territorializados, el Imserso señala el de una mujer de entre 65 y 74 años casada y que vive en un hogar de entre dos y tres miembros como el más habitual entre los perceptores de pensiones no contributivas por jubilación. Se trata, por tanto, de muchas amas de casa que no cotizaron durante su edad laboral y carecen de una aportación contributiva.

En el caso de la invalidez, el informe elaborado por el Imserso señala dos prototipos: el de hombre soltero menor de 45 años y el de mujer de entre 50 y 64, ambos con algún tipo de "discapacidad psíquica".