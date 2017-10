Volkswagen y Altria Group

- Buenas tardes David. Repasando algunas preguntas del foro, he leído la recomendación de Volkswagen como una posibilidad alcista, lo cual me genera una duda ya que, desde mi análisis, esta acción ha perdido el mínimo relevante aproximadamente en los 149 dólares, si bien es cierto el precio viene remontando al alza con cierta debilidad respecto a la caída previa, desde septiembre del 2015 y pareciera ser alcista en el medio plazo. ¿ La perdida del nivel mencionado no estaría marcando un cambio de tendencia? Quisiera que nos diera su opinión respecto a esta duda. Gracias.

-Es cierto que Volkswagen hace un par de meses rompió algún soporte importante, deteriorando su aspecto técnico, pero no ha anulado en ningún momento el objetivo alcista que marqué hace meses, en seminarios y en el centro de traders de Bolsa General, por ruptura de un triángulo de medio plazo al alza cuyo objetivo son los 185,80 euros y hacia donde sigo pensando que se dirige. Ahora soporte clave en los 124,75 euros. Un cordial saludo y buen trading.

- Hola David. Mi pregunta es respecto a Altria Group. Si bien es un valor alcista, dejó un doble techo (no muy claro) con grandes divergencias que de ser validado ya estaría cumplido. Así mismo, pareciera ser que el soporte 59-60 estaría funcionando bien y a partir de ese precio se reanudarían las subidas. La duda que me surge es si la figura de cambio de tendencia doble techo (de mediano tamaño) será suficiente para pensar en cambio de tendencia o deberíamos seguir siendo alcistas. Gracias.

-No hay doble techo. Siento ser categórico, pero el análisis técnico tiene una pequeña dosis de subjetividad y debemos intentar ser estrictos. No es que no sea claro. No lo hay. No lo hemos dado por válido cada vez que analizamos este valor una vez al mes en nuestro centro de traders, junto a otros 500 valores. Es un valor, eso sí, que ha corregido en el corto plazo tras romper el soporte que suponía el mínimo de mayo y que intenta rebotar desde una zona de soporte importante entre los 58,58 y 59,37 dólares. Creo que de perder esa zona se confirmaría un cambio de tendencia en cuanto a la tendencia alcista primaria, pero mientras no pierda ese nivel no se podría descartar que sea capaz de seguir con las alzas de largo plazo. Un cordial saludo y buen trading.

- Hola David, he leído que vienes recomendando BMW, valor que tiene activado un gran doble suelo de largo plazo. Sin embargo, también existe un doble techo de menor tamaño que aún no está anulado con objetivo aproximado en los 70.2020. En estos momentos, luego de cumplir una figura alcista, se encuentra corrigiendo posiblemente debido a la divergencia bajista entre el precio y el RSI. Luego de todo este escenario algo lateral, ¿podrías especificar cuál sería el mejor momento de entrada a fin de aprovechar esta acción? Por otro lado, si la figura de doble suelo no se anula hasta que el precio caiga por debajo de la base, ¿debería estar el stop en ese nivel o existen mejores opciones para obtener mejores rentabilidades/riesgo? Gracias.

-El doble techo en BMW ya estaría anulado. De hecho, creo que más bien amagó con activar un doble techo y casi justo en ese nivel formó otro doble suelo. Sigue con buen aspecto con objetivo de gran doble suelo comentado desde el año pasado, hacia 96 euros. Ojalá se cumpla, ya que se hizo de rogar y lo llevamos en cartera. El mejor stop en una figura es el punto de anulación. En ocasiones ese stop es muy lejano y si hay otros soportes fuertes intermedios se podrían usar, aunque el peligro es que te salte ese stop y quedarte fuera viendo como se acaba cumpliendo el objetivo. Un cordial saludo y buen trading.

- Hola David me gustaría saber tu opinión sobre First Solar y si ves un HCHi? Gracias

-No veo ningún HCHi claro, pero después de años de caídas y penalidades, lleva meses en tendencia alcista y tiene la media de 200 sesiones en fase ascendente como soporte y el mínimo anterior en los 45,26 dólares. Un cordial saludo y buen trading.