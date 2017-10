"Los fondos entendieron siempre que no hay pelotazos en geriatría"

–¿Qué tal los nuevos socios?

–Fenomenal.

–Esto de tantos cambios en tan poco tiempo...

–Caixanova, Magnum, PAI, ICG y, desde SAR, Palamon, a los que también conocí. Cinco. A todos les expliqué lo mismo: "La geriatría es cuidar a personas. El Ebidta y el beneficio dependen de la calidad. Si queréis ganar dinero sin calidad, empieza la quiebra". Lo entendieron perfectamente.

–La mejor prueba es que usted se mantuvo siempre.

–(Ríe) Efectivamente.

–Aunque es cierto que la dinámica de los fondos es...

–Compleja.

–Y con prisas. Dice habitualmente que no es un sector para hacerse rico ni ganar dinero rápido.

–Tienes que saber explicárselo desde el principio. No hay pelotazos. Cuando un fondo entiende que esa calidad puede ser para un ser querido, su propio padre, empiezas de verdad a trabajar con ellos.

–Pero ganaron dinero.

–Ganaron dinero.

–¿Cómo se crea un gigante en un sector desde una comunidad que siempre se tilda de periférica?

–En esto fue avanzadilla. Cuando empecé, era la época de Fraga y recuerdo que decía que los mayores representaban la sabiduría de la tierra y era nuestra obligación cuidarlos. Todavía no se hablaba en España de geriatría y en Galicia ya empezábamos a hacer centros.

–A lo mejor tiene algo que

ver lo que el presidente del Círculo de Empresarios dijo de usted cuando le entregaron su medalla: "No se repliega ante retos ni la competencia".

–Amo la geriatría. No hay nada por encima de mis mayores. Queremos dejar una huella: que no se puede tener aparcamientos de mayores. Es cierto que soy una privilegiada. Una vez al mes como con los 10 hombres más mayores e importantes de Galicia. Su experiencia no la tenemos nadie. Si somos capaces de hacer círculos con esa experiencia, podremos con todo.

–En un mundo laboral de desigualdades, ¿qué supone que el 88% de la plantilla sean mujeres?

–Implica la igualdad y decir: "¡Qué orgullosa estoy de que haya cada vez más mujeres directivas!". El mayor equilibrio de la sociedad es la igualdad absoluta.

–Será difícil pagar estos servicios con las pensiones menguando.

–Pero también la generación que viene tendrá plan de pensiones.

–Cuesta imaginarlo con el actual poder adquisitivo.

–Hay una tendencia, la del alquiler a través de grandes inmobiliarias para pagar la plaza residencial. Lo que no podemos pensar es que la máxima calidad es barata.

–¿Pero no hay peligro de que haya gente que quede fuera?

–El Estado tendrá siempre la obligación de cubrir bien los servicios mínimos a personas que no puedan. Tenemos carreteras, AVE, ¿cuándo nos vamos a ocupar del bienestar? Es el derecho del siglo XXI.