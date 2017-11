Trias reitera que no tiene cuentas en el extranjero

El exalcalde de Barcelona y presidente del grupo municipal Demòcrata, Xavier Trias, ha asegurado este lunes que no se ha beneficiado nunca de un fondo ni de un dinero en el extranjero, tras las informaciones periodísticas que le vinculan a él y su familia con un 'trust offshore' en los llamados 'Papeles del Paraíso', y ha añadido: "No estoy dispuesto a dimitir por eso".

En rueda de prensa, Trias ha explicado que su familia ha contratado a un abogado para recibir la información difundida por La Sexta y 'El Confidencial' sobre un fideicomiso o 'trust' alojado en una sucursal suiza de RBS Coutts e investigarla, y ha asegurado que en última instancia irán a Suiza para aclararlo.

Ha querido separar su situación personal y la de todos los miembros de su familia -son 12 hermanos- ya que son dos situaciones diferentes, y ha admitido que las informaciones "en algún caso pueden tener sentido de veracidad", pero no en lo que atañe a él, y confía en demostrar que las informaciones son falsas, sin descartar emprender acciones judiciales si así se demuestra.

Trias ha reaccionado en una comparecencia a la información de La Sexta y 'El Confidencial' dentro de la investigación de 'Los Papeles del Paraíso' y procedente de una filtración compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En ella, su nombre aparece junto al de sus padres y sus hermanos en The JTB Family Settlement, un fideicomiso o 'trust' con que la familia presuntamente pudo controlar activos alojados en la sucursal helvética de RBS Coutts Trustees Ltd., la exclusiva filial de banca privada del Royal Bank of Scotland.

En su comparecencia, ha repetido la información del comunicado emitido este mismo lunes en la que asegura que nunca ha tenido ninguna relación con ninguna cuenta ni producto financiero en el extranjero, ni cuentas en el extranjero, ni ha tenido conocimiento ni ha participado en operaciones financieras supuestamente ligadas a la familia, y ha añadido que tampoco se ha beneficiado de ninguna operación de este tipo.

Ha asegurado que toda su familia está en "estado de shock" por las informaciones difundidas y que ahora van a investigar a fondo las informaciones aparecidas, aunque sí ha admitido que su padre tuvo en el año 1972 dinero en el extranjero por el que ya pagó una multa, y ha explicado que cobró la herencia de su madre en España y la declaró.

"Creo que no es cierto pero nosotros lo investigaremos a fondo", ha insistido, además de lamentar unas informaciones que afectan a su padre, fallecido en 1994, y a su madre, muerta en 2008, personas que se dedicaron toda la vida a ayudar a los demás, ha destacado.



"Curioso" que se publique ahora

Ha dicho que se reserva, una vez estudiado el caso, el derecho a réplica y a acudir a los tribunales si es necesario, y respeta la investigación periodística pero considera "curioso" que aparezcan ciertas informaciones en determinados momentos, que en sus palabras, le dejan perplejo.

"Lo que es seguro es que, si mi padre ha tenido un dinero en Suiza, yo no me he beneficiado", ha dicho, además de insistir en que él no puede responder por todos sus hermanos y sus respectivas familias.

Al preguntársele por una empresa vinculada al 'trust' que fue liquidada en 2013, ha respondido: "Ni idea. Por eso es importante mandar a un abogado que lo mire todo", ya que, según él, estas informaciones mezclan gran cantidad de cosas.

Ha ironizado con que, a riesgo de parecer "cateto", no tiene ni idea de lo que es un 'trust' y ha asegurado que resultaría que es rico si fueran ciertas todas las informaciones que aparecen sobre él, como cuando le acusaron de tener 13 millones de euros en una cuenta en Suiza, una información que fue desmentida.

Trias confía en que las nuevas informaciones no acaben siendo del mismo estilo que las que aparecieron en ese momento --"Espero que no tenga que ver lo de ahora con una operación de este tipo"-- y ha asegurado que es clara y notoria su situación económica.

Además, ha acusado a los periodistas que le entrevistaron el viernes 3 de noviembre de tenderle una trampa al no avisarle de que en realidad la entrevista era para abordar su aparición en 'Los papeles del paraíso' y no solo sobre la situación política, y ha asegurado que él siempre dará la cara: "El periodismo no es jugar a la picaresca y poner a Trias en una trampa".