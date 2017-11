Inditex, Merlín, Teva y el oro

- Buen día. ¿Crees que Inditex, tras caer un 16%, se encuentra en zona de compra, ya que está muy cerca del mínimo relevante anterior, en los 29,80 euros aproximadamente? De ser positiva tu respuesta, ¿cuál seria la señal de compra? Gracias.

-El mínimo anterior está en los 29,22 euros (tras el último ajuste por dividendo entregado). Está dando malas sensaciones. Lleva meses haciéndolo peor que la media del mercado, algo que no recuerdo en el valor. Lo mejor es esperar a que confirme suelo. Lo intentó la semana pasada, en los 30,25 euros, y fracasó. Primera resistencia en 32,46 euros.

- Buenas tardes. Galán, ¿cómo ve una entrada en Céline? ¿Está en zona de compra o puede caer a la zona de 82,50? Sobre Merlín, título del que le oigo hablar bien, ¿cancelamos posición esperando mejores tiempos? Un cordial saludo.

-No existe ninguna acción que se llame Céline. Poniendo algo de imaginación y por la pista del precio, voy a pensar que me pregunta por Celgene Corporation. El título en las últimas semanas ha ido rompiendo soportes de corto y medio plazo y tan solo le queda el soporte de largo plazo de los 94,42 y 92,98 dólares. Desde ahí intenta rebotar, pero va a tener el camino minado de resistencias. Creo que hay muchos valores con menos riesgo en la actualidad.

Merlín me gusta. Es un valor que llevamos meses destacando. Me gusta que, aunque cayó la última semana, lo hizo muy poco a poco. Tiene soporte en los 10,59 euros, con doble suelo pendiente hacia los 11,59 euros. De superar los 11,68 euros, vía libre para buscar el objetivo de medio plazo de HCH (Hombro-Cabeza-Hombro) invertido, hacia los 12,84 euros. Un cordial saludo y buen trading.

- Hola David. Acostumbro a operar en el medio plazo y quisiera hacer una incursión en el largo plazo pero dudo sobre cómo administrar las comisiones y el swap , que en muchos casos pueden salir caros. Gracias.

-Con acciones no hay swap. Yo recomiendo invertir en acciones, no en CFD. El swap se lo cobran si usa CFD, que es un producto OTC. Así que comisiones bajísimas invirtiendo a largo plazo. Si quiere aprender cómo invertir ya sabe que tiene las puertas abiertas en www.bolsageneral.es o nos puede enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es.

- Buen día David. Analizando Teva Pharmaceutical vemos que ha caído muy vertical, casi un 84%. Si llegase a formar un suelo, ¿sería una oportunidad de compra o crees que ese valor es muy bajista? Saludos.

-Si llega a formarse un suelo sí, pero mientras no lo forme mejor ni tocarla. Es sorprendente como se ha ido hundiendo poco a poco, desde 2015, un valor que años atrás tuvo un gran ciclo alcista. Pero desde que está en tendencia bajista no hay que tocarlo y de momento no hay ninguna formación de suelo en marcha y va a tener muchos obstáculos por el camino.

- Hola David. El oro estaría formando un doble suelo si supera los 1.310 dólares y parece que el cambio euro/dólar formó un HCH. ¿Son correctas estas aseveraciones? Gracias.

-El oro activa doble suelo de superar los 1.308 dólares. El euro/dólar cumplió un pequeño HCH avisado en directo en el Centro de Traders y otro más grande por el que me preguntaron en los seminarios. Como sabe, si asistió a esos seminarios de Bolsa gratuitos, no lo consideré válido. Es menos fiable al tener hombros muy pequeños. Un saludo y buen trading.