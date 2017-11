"El empresariado catalán está dividido en dos, como la sociedad"

-¿Cómo se encuentra el empresariado catalán?

-Igual que la sociedad catalana: dividido en dos. Tenga en cuenta que hay muy poco empresario multinacional, muy poco que exporte? El gran empresario es el que vende en un territorio a 50 metros, el quiosco, el bar, el ultramarinos, la peluquería? Es dificilísimo de entender fuera de Cataluña pero es así.

-Si hace seis meses le hubiesen dicho que Banco Sabadell y CaixaBank dejarían de tener sede fiscal en Barcelona, ¿se lo hubiese creído?

-Qué va, de ninguna de las maneras. Pero no tuvieron otra opción. El Banco Central Europeo tiene unas reglas de juego para el sistema financiero europeo y los bancos no tenían otra opción. No podían hacer más de lo que hicieron, punto. Ahora la cosa se ha tranquilizado con las elecciones del 21 de diciembre, que es darnos una oportunidad a ver si somos capaces de arreglar todo esto entre todos. Que tengo mis dudas, ¿eh? ¿En qué dirección? No lo sé. Y creo que no lo sabe nadie, en el tema de Cataluña nadie se juega nada a las apuestas.

-¿Qué le parece que su homólogo en Galicia [por Antón Arias] haya abogado públicamente por una consulta pactada en Cataluña?

-Hay ideas para todos los gustos, y yo también tengo montones de ideas. Y no las puedo decir [ríe].

-Tenía que preguntárselo.

-Todos hacemos declaraciones con toda la buena intención del mundo para intentar arreglar las cosas. Yo de vez en cuando me meto en algún otro charco.

-Al margen de Cataluña, la situación en la patronal gallega es muy complicada.

-Yo lo que quiero es que se pongan de acuerdo, y se lo digo siempre. Al final es de película porque hablas con los cuatro y que sí, y luego no hay manera.

-A ver, llevamos así años.

-Pero no piensen que son los únicos. En muchas organizaciones en un momento dado existen estos problemas y no pasa nada. De vez en cuando, cuando hay conflicto se dicen cosas que en otro contexto no te atreves a decir. No se preocupen, tampoco es cuestión urgente. Las organizaciones provinciales y sectoriales siguen funcionando, y si fuese un tema tan grave se pondrían de acuerdo ya.