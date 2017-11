Siemens Gamesa eliminará 408 empleos en España en los próximos tres años

La multinacional dedicada a la fabricación de aerogeneradores Siemens Gamesa comunicó ayer a los sindicatos que pondrá en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE) en España para despedir a 408 trabajadores en los próximos tres años, 341 de ellos este mismo año. El recorte supone un 10% de los 4.000 empleados que tiene en España y apenas afectará a la plantilla de Galicia.

Aunque la empresa no detalló por comunidades el plan de despidos, el delegado de UGT en la fábrica de As Somozas (A Coruña), Javier Fornos, sostuvo que la medida apenas afectará a los cerca de 430 trabajadores que Gamesa tiene en la comunidad gallega pues el ajuste de plantilla está centrado en servicios estructurales y no en los centros productivos, predominantes en Galicia. Fornos explicó que, lejos de destruir empleos, la planta de construcción de palas de aerogeneradores de As Somozas (con 360 empleados) aumenta plantilla y tampoco prevé que afecte al centro de reparación de multiplicadoras de Sigüeiro (60 trabajadores). Solo ve en riesgo alguno de los "cinco o seis" empleos de las oficinas técnicas.

Siemens Gamesa prevé despedir al 23% de su plantilla, unos 6.000 trabajadores, en todo el mundo.