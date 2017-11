La CEG deja en el aire la reforma de los estatutos al desconvocar la asamblea

La reforma interna de la patronal gallega queda en el aire. Oficialmente, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) decidió dar un mayor plazo a la reforma de sus estatutos. La intención era llevar los cambios a una asamblea el próximo día 28, pero la convocatoria no ha sido trasladada y lo habitual es avisar de este tipo de reuniones con 15 o 30 días de antelación. Fuentes de la dirección consultadas por Europa Press confirmaron que, aunque esa era la idea, en estos momentos "no hay convocatoria", para lo que evitan aportar una explicación sobre los motivos. "No puede ser", se limitan a indicar, y añaden que "de momento" no hay nueva fecha prevista.

La convocatoria de la asamblea necesita el beneplácito de la junta directiva, dividido por la fuerte oposición de las patronales de Pontevedra y Ourense al actual presidente, Antón Arias, sin mayoría en el órgano y con el apoyo de A Coruña y Lugo. Así que este supuesto aplazamiento era una opción probable después del enorme malestar de las confederaciones del sur de la comunidad con el comité ejecutivo de finales del mes pasado, al que decidieron no acudir.