Cataluña, entre las CCAA que menos crecerán en 2018

Madrid, Galicia y la Comunitat Valenciana serán las comunidades con mayor crecimiento en 2018 con aumentos igual o superiores al 3 %, en tanto que Cataluña pasará de crecer un 3,1 % este año al 1,7 % el próximo, según las previsiones de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas).

Cataluña es precisamente una de las regiones que menos crecerán -la mitad de lo que habría crecido sin el conflicto secesionista-, junto a Extremadura y Asturias, con crecimientos inferiores al 2 %, según las previsiones económicas para las comunidades autónomas 2017-2018 de Funcas presentadas hoy en Valencia.

Las diferencias de crecimiento de dos puntos porcentuales entre unas zonas y otras se deben al sector exterior, la situación de las cuentas públicas y, en algunas comunidades, a la construcción y al turismo.

El impacto del conflicto catalán, según Funcas, será "limitado" en el tiempo y las previsiones apuntan a una normalización progresiva de la situación, si bien existe un posible desvío de inversiones que aprovecharían las comunidades más próximas, sobre todo Aragón y la Comunitat Valenciana, además de Madrid, y el riesgo de que la situación se cronifique.

Además, restará tres décimas al crecimiento del PIB nacional, que perderá otras dos por el descenso de la demanda nacional, con lo que la economía española crecerá el 2,6 % el año próximo, medio punto menos que este año.

El desempleo se reducirá en toda España pero habrá diferencias en las comunidades, ya que a finales del próximo año se situará por debajo del 10 % en Baleares, Navarra, País Vasco y La Rioja, y será superior al 20 % en Andalucía, Canarias y Extremadura.

El director general de Funcas, Carlos Ocaña, ha afirmado que en este informe no se ha considerado el impacto de la reforma del sistema de financiación, y no obstante, tendrían que pasar dos años; sobre los efectos del cupo vasco, ha señalado que no afecta a las previsiones de crecimiento al ser cantidades "pequeñas y dilatadas en el tiempo".

Según el informe de Funcas, las previsiones para 2018 por comunidades son las siguientes:

- ANDALUCÍA: La economía se desacelerará dos décimas en 2018, hasta el 2,6 %, debido a los peores resultados del sector servicios en los últimos trimestres, mientras que es una de las regiones donde más crece la actividad residencial. La tasa de paro descenderá este año al 26 % y el próximo al 24,1 %.

- ARAGÓN: Es una de las comunidades con mayor crecimiento del índice de producción industrial y a los afiliados a la Seguridad Social en el sector industrial; y una de las pocas donde ha crecido la obra pública, con lo que mantendrá el mismo ritmo de crecimiento, el 2,9 %, y el paro bajará del 12,1 % al 10 %.

- BALEARES: Ha sufrido una ralentización del turismo y ha tenido un buen comportamiento de las exportaciones, así que su crecimiento se desacelerará del 3,1 % de este año al 2,8 % del próximo, y la tasa de desempleo pasará del 10,9 % al 8,7 %.

- CANARIAS: Se mantendrá en el pelotón de las comunidades con mayores tasas de crecimiento pese a que decrecerá del 3,3 % este año al 2,9 %, y aunque el paro bajará al 21,8 %, sigue siendo la tercera tasa más elevada.

- CANTABRIA: Su crecimiento se reducirá tres décimas, al 2,5 %, y es la única donde la construcción residencial ha caído y donde mayores retrocesos ha habido de obra pública, mientras que ha reducido su déficit. La tasa de paro se reducirá del 12,6 % al 10 %.

- CASTILLA Y LEÓN: Será una de las que menos crezcan este año y se desacelerará al 2,2 % en 2018; presenta una negativa evolución de la industria, al acusar la bajada de ventas de automóviles, y la tasa de paro descenderá del 14,1 % al 12,1 %.

- CASTILLA-LA MANCHA: Los resultados positivos de la industria no han podido compensar la evolución de la construcción, y las previsiones apuntan a un crecimiento del PIB del 2,9 % este año, que bajará tres décimas el próximo, y el paro bajará del 20,8 % al 18,3 %.

- CATALUÑA: Pasará de crecer un 3,1 % este año al 1,7 % en 2018, según un escenario de progresiva normalización en el primer trimestre del año próximo, de modo que el impacto del conflicto catalán se limitaría al trimestre actual y al primero del siguiente, periodo en el que podría reducirse a la mitad en comparación con el inicialmente previsto. La tasa de paro bajaría del 13,3 % al 12 %.

- COMUNIDAD VALENCIANA: Crecerá un 3 %, solo una décima menos que este año, y se ha beneficiado del ritmo de llegada de turistas, el incremento de la actividad en construcción tanto residencial como de obra pública y el dinamismo de la actividad industrial. La previsión es de reducción del paro del 17,9 % al 15,8 %.

- EXTREMADURA: Repetirá en 2018 como la región con menor crecimiento, con un 1,4 % debido a la negativa evolución de la construcción y el fuerte ajuste del gasto por el elevado déficit público, y el paro quedará en el 25,6 %, la tasa más alta del país.

- GALICIA: Crecerá un 3 %, frente al 3,3 % de 2017, por la buena marcha del sector industrial con un crecimiento de las exportaciones por el empuje del textil y derivados del petróleo. El paro bajará del 14,9 % al 13,1 %.

- MADRID: Tendrá el mayor crecimiento de las comunidades, del 3,3 %, por la contribución de la construcción y el turismo, y la aceleración del sector industrial. El desempleo se reducirá del 12,5 al 10,2 %.

- MURCIA: Crecerá un 2 %, cuatro décimas menos que este año. El dinamismo moderado de su economía y el déficit hará cerrar el año con un menor crecimiento y una tasa de paro del 15,9 %.

- NAVARRA: Será la primera comunidad en la que la tasa de paro baje del 10 % este año, con la previsión de reducirla hasta el 8,4 % el próximo ejercicio; y el PIB crecerá un 2,7 %.

- PAÍS VASCO: Crecerá un 2,7 %, tres décimas menos que este año, con un intenso ritmo en crecimiento de exportaciones y un superávit en las cuentas públicas. El paro será del 11,1 % este año y del 9,4 % en 2018.

-LA RIOJA: El impulso de los servicios, en especial la construcción, contrasta con la debilidad de la industria, y es la contención del consumo público lo que explica en parte la pérdida de dinamismo, con un crecimiento del 2,7 % tanto este año como el siguiente. La tasa de paro caerá del 11,1 % al 8,2 %.