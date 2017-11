La CNMV advierte de 'chiringuitos financieros' en el norte de Europa

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió ayer de cuatro entidades no registradas para prestar servicios de inversión en Reino Unido, Noruega y Bélgica. El organismo que preside Sebastián Albella recoge las advertencias sobre las sociedades Justitia Gruppen AS, Næringsspar AS/Næringsspar Eiendom AS, GTI Net y Redthorne Realisations Limited.