La CE pide multas de 105.000 euros a España por cada día de retraso con la ley hipotecaria

La Comisión Europea solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que imponga una multa de 105.991,60 euros diarios a España por no haber introducido a tiempo en la legislación nacional la directiva europea sobre contratos de créditos hipotecarios. El Ejecutivo comunitario decidió en abril llevar a España ante el tribunal europeo tras constatar que el país aún no ha traspuesto esta norma y que el Gobierno no comunicó las medidas que piensa tomar para ello, pese a haberle advertido. La CE pide a la corte que le imponga una sanción "coercitiva diaria" de 105.991,60 euros a partir del día en que se emita la sentencia que confirme este incumplimiento y que España pague las costas del proceso.

Los países tenían de plazo hasta el 21 de marzo de 2016 para trasponer la ley, que fue aprobada en 2014, y Bruselas había advertido por primera vez en 2015 y después en mayo y noviembre de 2016 a España de que debía introducirla en su legislación. El Gobierno achacó en abril el retraso a que durante todo 2016 el Ejecutivo estuvo en funciones y no pudo avanzar en esta materia.

El Ministerio de Economía recordó, por su parte, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 3 de noviembre el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, que traspone la directiva sobre créditos hipotecarios y que ya fue enviada al Congreso.