La negociación del ajuste del Popular encalla, a la espera de bajar los afectados

El Banco Santander y los sindicatos aprietan el acelerador en la negociación del ajuste de los servicios centrales a la espera de reducir los afectados tras la absorción del Popular. Se vieron ayer y volverán a hacerlo mañana. No queda otra por la proximidad de los festivos de diciembre y porque las conversaciones están encalladas. No hay avances. El banco se mantiene en el número de afectados que dio la pasada semana -1.384 salidas y 575 recolocaciones-, sin tocar tampoco la edad de prejubilaciones a partir de 55 años -frente a los 58 fijados inicialmente- y las condiciones para ellos y el resto de los que se vayan de la entidad financiera.

"No hay nada que nos invite al optimismo y hemos pedido por enésima vez que hay que mejorar los números, tanto el de los afectados como el de las condiciones", asegura el responsable de banca de UGT en Galicia, Javier Castro. Los sindicatos sostienen que hay margen y, de hecho, el Banco Santander les trasladó su intención de darle otra vuelta a su propuesta. "Les guste o no, los precedentes son los que son", sostiene Castro, en referencia a las condiciones de los ajustes que tanto Popular como Santander ya acometieron el pasado año. "El escenario no es peor que entonces", subraya el responsable de banca del sindicato.