El banco que preside Botín, elegido el mejor del mundo

El Banco Santander acaba de ser elegido Banco Global del Año por la revista de banca y finanzas internacionales The Banker, un premio que obtiene por primera vez una entidad española desde 2009, cuando también lo obtuvo el grupo que ahora preside Ana Patricia Botín. Este reconocimiento se debe al "fantástico crecimiento de los beneficios en Latinoamérica, especialmente en Brasil, al uso innovador que hace de la tecnología para ofrecer productos más ajustados a las necesidades de los clientes" y a la compra del Popular, que refuerza su posición de liderazgo en España.

La entidad financiera informó ayer del premio y destacó que The Banker también la ha nombrado Banco del Año en Latinoamérica y en cuatro de sus nueve países principales: España, Brasil, Chile y Portugal. La presidenta del Santander, Ana Botín, se mostró "muy orgullosa", ya que recibir este premio es un "gran reflejo" del esfuerzo de sus equipos, dijo.

La revista resaltó la nueva manera de relacionarse que plantea el banco a sus clientes, a menudo aprovechando su experiencia en distintos países en los que está presente. Algunos "excelentes" ejemplos que The Banker cita son Santander Plus en México, basado en la estrategia 1,2,3 en Reino Unido y España, SuperDigital en Brasil y Work/Café en Chile. The Banker, fundada en 1926, es del grupo Financial Times.