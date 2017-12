El oro, FarmaMar y Sacyr

- Señor analista, ¿podría decirme qué futuro le ve a las acciones de Duro Felguera? Tengo un familiar que invierte en ellas y está perdiendo alrededor del 30% de lo invertido. Yo le he comentado que si pierde los 0.48 se puede ir muy abajo y aconsejado que cierre la posición. Gracias.

-No se qué es lo que pasará con Duro Felguera en adelante. Estos valores con problemas financieros tanto pueden quebrar como rebotar un 150% en unos días. Pero una cosa sí tengo clara: no merece la pena correr el riesgo. Hay que invertir en valores fuertes y alcistas. Por nuestra filosofía no invertiríamos ahí. Es más, ninguno de nuestros alumnos estaría en este valor si aplica nuestro método de inversión. Siempre hay que poner un stop, pero en este caso directamente no hay razón parar comprar ni estar en el valor y de haber entrado sin ningún sistema, el stop ya debería haber saltado hace tiempo. Duro Felguera lleva cayendo años y mi opinión es que podría seguir goteando a la baja.

- Hola, David. Acaba de saltar mi stop de pérdidas en el oro, ya que ha caído por debajo de 1.253. Actualmente ha activado un fibo2 bajista y otro objetivo bajista por rompimiento de canal. Quisiera que confirmes estos objetivos bajistas que ha generado el metal dorado.

-El oro no confirmó señal de compra por Análisis Técnico al no haber superado los 1.307,90 dólares, que comentábamos en nuestros últimos 26 seminarios, donde repasamos índices, forex, materias primas y acciones. De hecho acabó perdiendo el soporte de los 1.262,50 dólares (gráfico futuro mini-Oro). Efectivamente habría activado un segundo impulso alcista con objetivo en los 1.206 dólares aproximadamente. Dicho esto, reitero lo que comento en todos mis Seminarios, no recomiendo operar frecuentemente ni con el oro ni con la plata. Son activos más complicados. Mucho mejor operar con acciones, y si tras años se gana dinero siguiendo un método se puede empezar a operar también con índices y posteriormente en el petróleo y por último otras materias primas o forex. Un cordial saludo y buen trading.

- Buenas tardes, David. Tengo 780 acciones de PharmaMar compradas a entre 4 y 6 euros. Dado el precio al que están y que a medio plazo no creo que lleguen a esos precios, ¿qué me aconseja que haga? Gracias y saludos.

-Es difícil aconsejar qué hacer con PharmaMar llegados a este punto. Yo recomiendo poner stops siempre, con lo que jamás se llegaría a esta situación y cuando ya se está en la situación, sí tengo claro lo que no hay que hacer. Jamás comprar más para promediar a la baja. Vender o no depende de su situación personal y de si le merece la pena mantenerlas con esperanza de poder recuperar y el riesgo de perder todavía mayor parte del capital. Pharmamar es una eterna promesa, que lleva goteando a la baja más de tres lustros. En los últimos 10 años, como empresa, ha perdido más dinero del que ha ganado. Ojalá esa situación cambie, ya que se dedica a causas muy nobles, pero de momento, esta es su realidad. Hay empresas cotizadas mucho menos peligrosas y más rentables. Cuando empecé en Bolsa, ya hace muchos años, tuve alguna situación similar y lo más importante que hice fue: aprender del error y convertirme en un mejor inversor.

-Hola, David. Mi pregunta es sobre Sacyr. Estoy preocupado ya que compré a 3,95 y no para de bajar. Ahora se meten los chinos por medio y la empresaria esta tabú y los inversionistas no paran de vender. ¿Cómo lo ves a medio o largo plazo. Muchas gracias por estar ahí, ayudando a los pequeños inversores.

-Sacyr daría señal de compra de superar los 2,285 euros, ya que activaría doble suelo. Es un valor que se ha comportado muy mal desde que en 2006, tocaba los 40 euros. Tengo la impresión de que puede estar formando un suelo, pero todavía no lo ha confirmado. En el corto plazo mejora por encima de 2,285 euros yen el largo plazo confirma tendencia alcista por encima de 2,713 euros. Olvídese de chinos y del ruido, fórmese y siga un método o no opere en Bolsa. Si me acepta el consejo, compre los valores más fuertes y ponga siempre un stop por debajo de un mínimo clave y dormirá más tranquilo y más feliz. Muchas gracias por sus palabras y mucha suerte en esa operativa sin seguir ningún sistema ni método y a partir de ahora, buen trading.