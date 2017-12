C&A mantendrá abierta la tienda de Cuatro Caminos en A Coruña

La firma de distribución de moda C&A ha decidido mantener abierta la tienda situada en el Centro Comercial Cuatro Caminos en A Coruña. Este local era uno de los que compañía había decidido cerrar, en su proceso de simplificación para sanear su red comercial en Galicia. En cambio, la otra tienda de C&A en la ciudad, la de Marineda City, sí cerrará en el primer trimestre de 2018. La misma suerte correrá la del centro comercial compostelano As Cancelas. De manera que la presencia de C&A en Galicia se limitará a la tienda de Cuatro Caminos, en A Coruña y la de Ferrol, que nunca estuvo en los planes de reducción de locales.

La tienda de Cuatro Caminos, que abrió sus puertas en septiembre de 1987 y que actualmente da empleo a 22 personas, recibió en 2016 más de 1 millón de visitantes, un 2,3% más que el año anterior. La evolución positiva de sus ventas y un beneficioso acuerdo con la Propiedad del local hacen financieramente viable la tienda, lo que permite asegurar la continuidad en A Coruña, según anunció la empresa este jueves.

C&A se compromete a reformar las instalaciones con el objetivo de que los clientes puedan disfrutar de una nueva experiencia de compra. La reforma de la tienda, que dará comienzo a principios de 2018, incorpora nueva tecnología y servicios adaptados a las necesidades y exigencias de los consumidores actuales, pero sin perder el trato y servicio familiar y de calidad que define a la firma.

Según declaraciones de Domingos Esteves, Director General de C&A Iberia "Poder mantener nuestra tienda de Cuatro Caminos me produce una enorme satisfacción. Esta es una muestra más de la firme vocación de permanencia de C&A en España, un mercado en el que está presente con éxito desde hace 34 años. Quiero agradecer especialmente, el esfuerzo y la dedicación del equipo de la tienda de Cuatro Caminos, y como no a nuestros clientes con su lealtad, sin los que esto no hubiera sido posible, así como el apoyo y comprensión del propietario con el que hemos llegado a un acuerdo que nos permite seguir manteniendo nuestra marca en la ciudad. El mundo actual del retail nos exige a todos encontrar la fórmula de mantener un grado de sostenibilidad económica que asegure el futuro de la compañía y de nuestros colaboradores".

C&A cuenta con más de 1.575 tiendas en 21 países europeos y más de 35.000 trabajadores, además de tiendas en Brasil, México y China.