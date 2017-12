PharmaMar y Arcelor-Mittal

- Tengo 780 acciones de PharmaMar compradas a entre 4 y 6 euros. Dada su cotización y que a medio plazo no creo que lleguen a esos precios, ¿qué me aconseja que haga?

-Pues no tengo una gran respuesta para situaciones así. Con mis consejos se evitan, pero una vez se llega ahí no tengo solución mágica. Mi consejo es que se ponga siempre siempre un stop y que jamás se promedie a la baja (no comprar una acción que tenemos con pérdidas para bajar el precio medio de compra). Eso a la larga no funciona. Hay que comprar lo más fuerte del mercado y poner stops. Lo normal un año como este, con la mayoría de bolsas del mundo disparadas, sería estar ganando mucho dinero. Si no está siendo así, debería aprender a seguir una metodología ganadora, para saber estar en los valores ganadores. Este año llevamos varias estrategias de más del 70% con nuestro método WMBG. Es una situación personal en la que usted debe reflexionar sobre si puede arriesgarse a perderlo todo y si merece la pena ese riesgo ante la posibilidad de recuperar la inversión. Hay casos de acciones que se recuperan y otras que no, pero insisto en que no se puede llegar a situaciones donde se depende de la esperanza o la suerte. Control de riesgo, diversificación y stops y se vive más tranquilo.

- Tengo Arcelor-Mittal en cartera desde hace algún tiempo y he conseguido ya un beneficio importante. Me planteo si es el momento de vender y pasar a otro valor con más recorrido o si vale la pena mantenerlo un poco más.

-Es un mantener, mientras la tendencia alcista no cambie. Primer soporte en los 22,905 euros y para medio plazo 21,01 euros. La "estrategia de la rana" de saltar de un valor a otro, con la idea de aprovechar otra que pensamos que tiene más potencial no me gusta. Se debe entrar en un valor cuando da compra y no salirse hasta que no dé venta. No se debe vender por aburrimiento o porque queremos pasarnos a otro valor, sino porque dé señal de venta. Un cordial saludo y buen trading.

- Mi más sincera enhorabuena por su enorme trabajo. En MTS en el gráfico semanal hay un primer impulso de 6,03 a 26,51 euros. Busco la extensión mínima 61,8 de todo el impulso 30,38. Ahí venderé la mitad y a ver si llega al 100%, que serían 38,22 euros. Vendería la mitad de lo que quede si llega al 166,8%. ¿Es correcto?

-Muchas gracias por los elogios. Efectivamente se podría marcar una estructura de segundo impulso alcista con objetivo en niveles ligeramente superiores a los 38 euros. Soporte clave en los 17,72 euros. El gráfico ha mejorado. Obviamente es más fácil, en valores que no tienen inversores esperando a que vuelva a sus precios de compra para vender; es decir valores con menos resistencias. Un abrazo.

- ¿Podrías hacer un análisis de Graña y Montero (GRA)? Cuando parecía que empezaba a recuperar se encontró con un problema de corrupción y ha vuelto al soporte muy importante 1.55 aprox. Pareciera un buen punto de compra.

-Graña y Montero es un valor bajista que lo hace peor que la media del mercado, así que no hay que tocarlo. Compraremos solo valores fuertes que lo hagan mejor que la media. No nos conformaremos con valores con comportamiento mediocre y buscaremos los ganadores. A la larga, eso da recompensa. Este título mejoraría por encima de los alejados máximos de octubre en los 5,15 dólares. Está muy lejos de ser un valor seleccionado por Bolsa General entre los más fuertes del mundo. Este año hemos ganado mucho dinero, comprando lo más fuerte. Le recomiendo que se una a nuestra filosofía de inversión.

- Hola, David ¿Qué opinas de la alemana Bayer? Acaba de tocar un soporte en 103.5 aprox., con varios toques previos y 50% de retroceso del último movimiento alcista. Además ha rebotado con cierto volumen, ¿Está en zona de compra?

-Vendimos Bayer al saltarnos el stop de fortísimos beneficios en el Centro de Traders, hace unos meses, con la pérdida de los 110,30 euros. Preferimos estar en liquidez. En la actualidad hay valores con estructuras alcistas más claras, si bien es cierto que está cerca del mínimo de verano.