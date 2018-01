2018: más trabajo y ventas, pero con inversiones

"Cerramos un año que ha traído importantes satisfacciones al sector, marcando nuevas cifras récord de ocupación y pernoctas y consolidando prácticamente cuatro años de crecimiento, lo que nos ha permitido recuperar precios precrisis", destaca el secretario del Clúster del Turismo, Cesáreo Pardal. "La perspectiva para 2018 es positiva, queremos seguir creciendo de forma coherente y ordenada" y con la vista puesta en 2020, para cuando el sector prevé alcanzar la cifra mágica de los seis millones de turistas (en 2017 se rebasaron los cinco millones). Galicia logró desestacionalizar parte de su oferta, además de afianzar la comercialización de los recursos turísticos. "Gracias a las acciones en este sentido, hemos conseguido crecer en los meses tradicionalmente de menos ocupación. La recuperación o irrupción de destinos en países emergentes o el crecimiento no ordenado del turismo, los principales riesgos. "Los profesionales del sector turístico no deben entrar en guerra de precios si no en ofertar productos competitivos y de calidad", zanja Pardal.