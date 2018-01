Un sector que se nutre de titulados en Informática y Telecomunicaciones

El mayor volumen de puestos de trabajo del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se concentra en A Coruña y Santiago. Moncho Lago, director general de una empresa del sector en el sur de Galicia con operaciones en todo el mundo, elaboró un informe sobre la evolución de este sector en las principales ciudades de la comunidad. Para Lago, la peor parada, con diferencia, es Lugo.

El peso principal de este sector en la actualidad está en A Coruña, "con el 60% de los puestos". Lago cifra en 5.510 el número de trabajadores, y en Santiago, "que representa el 23% del total", serían 2.130.

En el informe, elaborado con datos de las principales empresas del conjunto de Galicia (siempre que superen los 20 empleados), Vigo aparece en tercera posición, con el 10% del peso y 940 trabajadores, según el trabajo de recopilación de datos desarrollado por Moncho Lago y un compañero también vinculado al sector TIC. Para Lago, en los últimos años se ha percibido "un aumento notable" del sector de nuevas tecnologías en Ourense, con más de 500 trabajadores y el 6% del total. Según el autor, Vigo y su área no han experimentado el crecimiento deseado "y están en riesgo de quedarse atrás si no hay un empujón en el sector TIC".

Para Moncho Lago influyen varios factores, el principal, en su opinión, "no contar con una Facultad de Informática en Vigo". El campus cuenta, sin embargo, con Telecomunicaciones. No obstante, Moncho Lago considera que la mayor demanda de profesionales es "de Desarrollo de Software y de Tratamiento y Análisis de la Información, áreas propias de una Facultad de Informática y no de Telecomunicaciones, si bien los titulados en esta rama pueden realizar perfectamente estas funciones", apunta Lago, quien considera que se trata de un sector en auge, que crea "puestos muy buenos" y por el que vale la pena apostar para el futuro.

Para Fran Rodríguez la razón del crecimiento, mayor en unas áreas que en otras, no es solo una, como ocurre en cualquier otro campo. "No considero que se trate solo de titulaciones, creo que es un tema de apoyo y apuesta por un sector", comenta. "Nosotros tenemos la sensación de que el sector TIC está más en la franja atlántica A Coruña-Santiago-Vigo", cuenta Rodríguez. Asegura que Vigo siempre ha destacado en Industriales y Telecomunicaciones, que son una parte fundamental de las empresas TIC.