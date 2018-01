Siemens Gamesa eleva un 35% la plantilla de su fábrica de As Somozas en el último año

Dos operarios, en la fabricación de una pala de aerogenerador en la planta de As Somozas.

El viento sopla a favor del empleo en la fábrica de Siemens Gamesa de As Somozas (en la comarca de Ferrolterra, A Coruña). En pleno proceso de ajuste de la plantilla en oficinas y centros de servicio -la planta coruñesa es de producción- a consecuencia de la fusión de Gamesa con el negocio eólico de Siemens, la planta gallega elevó un 35% su cuadro de personal en un año al pasar de 260 trabajadores a cierre de 2016 a 350 al concluir el pasado ejercicio, según datos oficiales de la compañía.

Los numerosos encargos que ha conseguido Siemens Gamesa Renewable Energy para fabricar aerogeneradores de nuevos parques eólicos tanto en España como en otros países europeos han permitido aumentar el empleo en la planta ferrolana, especializada en producción de palas y rotores. Mientras, la planta de reparación de Sigüeiro (en el concello coruñés de Oroso) y las oficinas comerciales de Santiago han mantenido el empleo, con 45 y 60 empleados respectivamente. La previsión de la empresa para 2018 es continuar con la misma plantilla en el conjunto de Galicia.

La buena marcha del empleo en su centro de producción gallego -el de Sigüeiro es de reparación y en Santiago son oficinas- contrasta con los despidos planteados por el líder eólico mundial en su estructura tras la integración: 6.000 en 24 países. En España, empresa y sindicatos alcanzaron en diciembre un acuerdo para la salida de 272 empleados de forma "no traumática". El grupo presentó el pasado noviembre un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que sólo afectaba a seis trabajadores (todos ellos de las oficinas de Santiago) en Galicia. Finalmente lo retiró y optó por la vía del acuerdo. De una forma u otra, habrá reducción de personal en los servicios centrales a consecuencia de la fusión de la pasada primavera. La compañía aclara, sin embargo, que la reducción de empleo no afectará a ninguna planta de producción española como la de As Somozas.

Los representantes de los trabajadores de la planta ferrolana respiran aliviados. "2018 sabemos que lo tenemos salvado con los parques que hay ya asignados", explica el presidente del comité de empresa de la factoría, Javier Fornos. Sin embargo, la plantilla no bajan la guardia consciente de que debe demostrar su competitividad frente a otras fábricas del grupo para atraer nuevos encargos. Actualmente la fábrica de As Somozas produce para surtir sobre todo parques eólicos de Italia y España. Concretamente, los modelos de palas G-58 y G-114, lo que significa que son aspas de aerogeneradores con un diámetro de 58 y 114 metros respectivamente.

Fornos aclara que la planta trabaja siempre bajo pedido con una anticipación de unos tres meses, pero que la actividad prevista este año es suficiente para asegurar el mantenimiento de la plantilla actual. Más allá de esa fecha, la plantilla espera "que las buenas previsiones se mantengan y conseguir nuevos pedidos que permitan aumentar la producción", ya que la factoría tiene margen todavía para absorber más carga de trabajo y aumentar la plantilla. Otra buena señal el año pasado fue la conversión de contratos temporales a indefinidos. Con este panorama, el representante sindical de As Somozas reconoce que los trabajadores vivieron el plan de recorte de personal de la compañía "un poco de lejos".

Los empleados de la planta están más pendientes del goteo de noticias sobre los contratos que Siemens Gamesa consigue para suministrar nuevos parques eólicos. En la última semana de diciembre la empresa firmó un acuerdo para suministrar 23 turbinas a dos parques eólicos en la región italiana de Basilicata, que supondrá la instalación de 59 MW. Precisamente Italia -país para el que produce la planta gallega- es un mercado estratégico para la compañía por el "gran potencial de la energía eólica" de este país, según destaca la multinacional. La creciente demanda italiana de aerogeneradores guarda relación con el reciente lanzamiento de la Strategia Energetica Nazionale (SEN), la nueva estrategia energética para el periodo 2020-2030 que potenciará el desarrollo de las energías renovables durante la próxima década. El Gobierno italiano espera impulsar con este plan la presencia de energías renovables desde el 17,5% actual hasta el 27% en 2030.

El peso de Siemens Gamesa también es relevante en el contexto gallego, donde ha suministrado más del 55% de la potencia eólica instalada en la comunidad. Tras cierto parón en el sector, la Xunta trata ahora de revitalizar el desarrollo de parques eólicos con una ley para la tramitación exprés de aquellos que se consideren de especial interés. La planta de As Somozas cumplió la pasada primavera 20 años en funcionamiento con un importante papel en la comunidad.