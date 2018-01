El oro, Allianz y los futuros

- Hola, David. Acaba de saltar mi stop de pérdidas en el oro, ya que ha caído por debajo de 1.253 dólares. Actualmente ha activado un fibo2 bajista y otro objetivo bajista por rompimiento de canal. Quisiera que confirmes estos objetivos bajistas que ha generado el metal dorado.

-El oro se encuentra consolidando y en el largo plazo activaría gran objetivo alcista si rompe los 1.377 dólares. Se podría marcar un gran HCHi (Hombro Cabeza Hombro invertido). Si me permites un consejo, opera poco con el oro. Suelo recomendar pasar estas etapas: Formarse concienzudamente, operar en demo, operar con parte del capital en acciones, operar con todo el capital disponible en acciones, operar en acciones y otros productos. E incluso llegando a esta fase, mejor primero índices y en materias primas me quedaría sin duda con el petróleo o buscando grandes tendencias en activos con fuerte tendencia. El oro lleva un par de años errático consolidando. Hacer trading en un período así es muy muy complicado. Un cordial saludo y buen trading.

- Mi consulta es acerca de Allianz (ALV). Desde mitad de diciembre ha realizado una caída sin paradas. Realmente veo que no ha roto ningún nivel Fibo significativo pero la velocidad con que se ha ido hacia la ma200 me hace pensar que es mejor salir ahora que aún tengo beneficio. ¿Qué opina? Muchas gracias por lo didáctico de sus explicaciones.

-Lo que pase un mes no tiene ninguna importancia, salvo que se rompan soportes. Ningún valor sube cada mes de cada año. Lo importante es la tendencia. "Mejor salir ahora que aún tengo beneficio", es un pensamiento lógico, pero perdedor y que todos tenemos cuando empezamos en Bolsa. Nuestro precio de compra no le importa al mercado. Debemos centrarnos en seguir la tendencia del mercado y no tener de referencia nuestro precio de compra para detectar el punto de venta. El punto de venta es cuando el gráfico dé señal de venta, cambiando la tendencia o rompiendo soportes. Allianz no para de subir desde 2011 y sigue en tendencia alcista. Primer soporte en los 189,30 euros, cuando en diciembre casi llega a la zona de la media. A la larga ganará dinero si aprende a dejar correr las tendencias y no se sale hasta que no cambien. Si cambian hay que salirse sin dudar ni un segundo. Así se encontrará un día con una cartera en la que tenga valores durante años y eso será muy rentable. Tiene las puertas abiertas de Bolsa General si quiere aprender a ganar dinero en los mercados y volverse más paciente, ya sea con nuestro Curso de Bolsa online con los Seminarios premium o con el Centro de Traders.

- Quisiera tu opinión ya que advierto estructuras bajistas en el corto plazo en el Ibex por HCH, en etox50 por rango lateral y en DAX por segundo impulso. Muchas gracias y un fuerte saludo.

-A mí que me gusta ver las cosas con perspectiva. Haría un breve resumen. Las bolsas mundiales están en tendencia alcista con muchas de ellas en máximos de los últimos años o en máximos históricos. Desde el Brexit además ha habido subida vertical de las bolsas europeas, que llevan unos meses consolidando. Por tanto y sabiendo que lo más probable es la continuidad de la tendencia, sería muy precavido a la hora de buscar cortos en índices, sabiendo que la tendencia principal es alcista y no ha cambiado. Es más, las consolidaciones tras subidas verticales suelen traer nuevas alzas.

- ¿Qué le parece invertir en futuros para e l largo plazo?

-Es una opción. También tienes la opción de gestión pasiva vía ETFs y evitas lo de rolar. Un cordial saludo.

- Hola, David. Le pregunté en su seminario del miércoles con qué media y el estocástico que estaba en 40, 54. Número de períodos, método y tipo de escala. Muy agradecida, perdone mi desconocimiento y buen año 2018.

-No leí su pregunta. Pido disculpas de antemano, pero tenga en cuenta que mis Seminarios de Bolsa son desde hace años los más seguidos en España y sois muchos los que os conectáis en directo y preguntáis. Tanto el estocástico como el MACD lo tengo con los parámetros que vienen por defecto en el Visual Chart y en la mayoría de plataformas. 14/3/3/, la media que utilizo en todos mis gráficos en Bolsa General desde que empecé en la web en febrero de 2007. Es una media de 200 sesiones ponderada. Un cordial saludo y feliz año.