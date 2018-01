El sistema necesita mucho más

La posibilidad de que la pensión se calcule en base a la cotización de toda la vida laboral y no a los últimos 21 años como hasta ahora, si así lo elige el trabajador, no es la iniciativa que, a ojos de los expertos, necesita el sistema público para equilibrar sus cuentas. Aunque sí pueda beneficiar, según reconocen, a aquellos trabajadores que sufrieron la crisis siendo ya veteranos en el mercado laboral. Sin embargo, estiman que perjudicaría a la mayoría si se hace obligatorio

Extender el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral sería una medida positiva para parte de la población, pero no es lo que necesita el sistema público. Es la conclusión de los expertos, que reivindican la necesidad de emprender una reforma en profundidad que ataje las consecuencias de la pérdida de población, el envejecimiento y el deterioro del mercado laboral. "Las medidas emprendidas por España en 2011 y 2013 fueron las más duras de la UE, y el déficit continúa creciendo", apunta Santiago Lago, catedrático de Economía y presidente del Foro Económico de Galicia. El profesor de Economía Pública y presidente del Consello Galego de Economistas, Miguel Vázquez Taín coincide: "La reforma hay que abordarla en su conjunto. Este tipo de anuncios no puede hacernos perder la perspectiva".

El hecho es que los ingresos por IRPF se hayan estancado pese a que España ha ganado más de un millón de cotizantes en los dos últimos años, y en Galicia, según los últimos datos anuales de la Agencia Tributaria (relativos a 2016), la recaudación cayó un 0,1%. "Esta medida está muy verde, ahora no se pueden crear nuevos criterios que hagan que el gasto vaya a subir. Tiene pinta de globo sonda", expone el economista Vicente Martín Egaña. Según el último informe Ageing Report de la Comisión Europea, en 2013 la tasa de reposición de los salarios en España estaba en el 82%. Esto es, un jubilado pasaba a cobrar una pensión del 80% de su última nómina al retirarse. Pero la estimación es que en 2060 baje al 49,7%.

De aplicarse el cálculo de toda la vida laboral de manera obligatoria se aceleraría la reducción de esa tasa. "Habría que ver caso por caso, pero no es lo habitual que haya una pérdida de los ingresos con los años", añade Lago. "Lo normal es que nos perjudique". Para Vázquez Taín la propuesta popular "puede ser de justicia para alguna gente, porque paradójicamente" el impacto de los despidos o ERE ha hecho que los salarios de algunos veteranos se haya resentido y si se calcula la pensión de acuerdo a los últimos 21 años de cotización sí supone una penalización. "No me parece mal si se hace dentro de un conjunto de medidas, pero no excluye la necesidad de una reformulación del sistema tanto a nivel de gastos como de ingresos", añade Vázquez Taín. Para compensar el alza del coste de esta iniciativa, cree Martín Egaña, "es previsible que la pensión máxima, ahora en unos 2.200 euros netos, no suba unos años".