American Airlines y Renault

- Saludos David. Respecto a American Airlines (AAL) del mercado americano, entré con la ruptura al alza del triángulo simétrico que llevaba formando desde verano del año pasado. ¿Qué opina del valor, que además está cerca de máximos históricos? Es muy ajustado colocar el stop loss en el último mínimo creciente o más conveniente en el anterior, los 42,5 dólares? Gracias.

-El stop loss correcto en mi opinión son los 45,25 dólares. Tiene buen aspecto ya que superó máximos históricos y tiene objetivo por ruptura del triángulo simétrico hacia niveles cercanos a los 68 dólares. Un cordial saludo y buen trading.

- Intento seguir grandes tendencias, ¿se nota a quién sigo? Voy haciendo mis pinitos pero aún soy un perdedor. Tengo a Renault en cartera con una pinta estupenda, pero en el gráfico semanal considero el mínimo de 49,50 euros el más importante ya que los siguientes de 59,59, 63,64 y 73,71 no superan el máximo precedente y no deberían tomarse en cuenta. Un enorme abrazo desde la ciudad de las flores y las chicas guapas. Eres un faro enorme en este mundo de..., en fin, buena gente.

-En el largo plazo está claro que el soporte de los 49,50 euros es muy importante en Renault y es el mínimo creciente anterior de la tendencia de largo plazo, pero si el valor quiere seguir subiendo en el corto-medio plazo, ya no tendría sentido perder los 73,71 euros. Mientras no pierda ese nivel es un mantener en cartera. Gracias por los elogios.

- Hola David. ¿Qué le parece una entrada en Arkema ahora que se encuentra en soportes, media de 200 sesiones y máximos de julio del 2017? ¡Muchas gracias!

-Es un valor francés con buen aspecto técnico. Intenta seguir las subidas desde la zona de la media de 200 sesiones. Soporte clave en los 89,70 euros. En el corto plazo confirmaría por encima de los 105,50 euros, que atacó este jueves. Tiene un gran segundo alcista de medio-largo plazo activado, con objetivo en los 123,40 euros. Un cordial saludo y buen trading.

- Estoy intentando seguir grandes tendencias. Miro gráficos semanales. ¿Cuando pones un stop es al tick o hay que esperar al cierre semanal? Como le he oído más de una vez tienen que mover muchísimo el árbol para que le saquen de una posición ganadora.

-Yo pongo los stops al tick, por debajo del mínimo anterior y soy muy paciente a la hora de ir subiendo los stops. Solo lo hago cuando el gráfico lo pide superando máximos anteriores y creando un nuevo mínimo creciente. Un cordial saludo.

- Hola, tengo Deutsche Boerse (DB1) desde la zona 90. Veo que se apoya muchas veces en la zona 88 y no veo claro si superará la zona 96, que también se le resistió en más de una ocasión. No veo clara la situación futura y si el gráfico dice que el valor tiene intención de romper en un sentido o en otro. No sé bien cómo actuar. Muchas gracias de antemano.

-Con el gráfico con ajuste de dividendos vemos cómo el valor está en subida libre, máximos de la historia. Seguirá alcista en todos los plazos si no pierde el soporte de 87,90 euros. Siempre apueste a favor de la tendencia, eso es lo más probable. Y no se olvide de poner un stop, por si la estrategia sale mal. Nunca vamos a ganar en todas las operaciones. Lo importante es minimizar la pérdida y maximizar las ganancias. Si tiene problemas en interpretar los gráficos o quiere aprender a usar un método profesional de inversión con gestión del riesgo tiene las puertas abiertas en Bolsa General. Un saludo.