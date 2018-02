El Congreso permite a Méndez responder por escrito a la comisión del sector bancario

El ex director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, no comparecerá públicamente en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga lo sucedido con el sistema financiero español. El exdirectivo de la caja coruñesa remitió un certificado médico a la mesa de la comisión en el que acredita una enfermedad grave que le impide acudir a dar explicaciones sobre su gestión en la entidad que después se fusionó con Caixanova. Y no lo hará. El ex director general de Caixa Galicia responderá por escrito al cuestionario que confeccionarán los grupos parlamentarios, según confirman fuentes oficiales. Era lo esperado. Como avanzó este diario a principios del pasado mes, todo apuntaba a que Méndez no podría comparecer por su estado de salud. Lo mismo le ocurre al que fue presidente de la entidad coruñesa, Mauro Varela.

Solo su homólogo en Caixanova, Julio Fernández Gayoso, estará en el Congreso para hablar de la fatídica fusión entre las dos entidades con problemas de solvencia.

Al que fue también presidente de Novacaixagalicia, actualmente en un grado de semilibertad tras su condena a dos años como cooperador necesario en las polémicas prejubilaciones de la caja fusionada, no se le ha transmitido todavía una fecha exacta para comparecer en el Congreso. La mesa de la comisión decidió ayer elaborar primero los interrogatorios por escrito para Méndez y Varela y, una vez dispongan de ellos, convocar a Gayoso.

En caso de que las respuestas de los que fueron los responsables de Caixa Galicia dejen dudas en el aire para los diputados, habrá posibilidad de repreguntarle. Durante su comparecencia en la investigación del Parlamento gallego, José Luis Méndez rechazó tener cualquier responsabilidad en la caída de Caixa Galicia.