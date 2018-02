El 'gran hermano' de la industria gallega

La producción en la industria requiere una precisión de cirujano. La presencia de cualquier imperfecto obliga a repetir el proceso con la consiguiente pérdida de tiempo y recursos de la empresa. Para cubrir este vacío, el sector manufacturero tiene de aliadas a las nuevas tecnologías, que ya ofrecen destacadas soluciones prácticas para la industria gallega, como se evidenció en el Foro Industrial de Transformación Digital, organizado por la patronal Asime.

Es el caso de la firma gallega Emetel y Agata, su spin off. Cuenta con una plataforma que permite predecir cuándo saldrá una pieza defectuosa. Y no es por mero cálculo de probabilidades. La aplicación es capaz de medir todas las características del entorno y, después de registrar una serie de fallos en la producción, analiza qué factores del ambiente se alteraron hasta identificar las causas. Tras este aprendizaje, la aplicación sabe detectar cuándo existe el riesgo de que salga una unidad defectuosa y da la voz de alerta para que los operarios puedan hacer los trabajos de reparación de manera preventiva. Pero el sector industrial no es su única aplicación. "Ofrecemos nuestros servicios a seis puertos de España", destaca el director asociado y de marketing de Emetel, Camilo Lobato -el responsable comercial y de marketing del Celta hasta junio-. "Instalamos un sistema con cámaras inteligentes que permite detectar cuándo se acerca al muelle el barco para, solo a partir de ese momento, subir la intensidad de la luz", aclara Lobato.

Y es que las nuevas tecnologías, además de agilizar procesos y reducir el margen de error, permiten optimizar el gasto energético. Es ahí donde emerge la firma EcoMT, que gestiona casi 3.000 instalaciones en 40 países. La empresa impulsa la plataforma web OTEA, que permite monitorizar y gestionar en remoto instalaciones energéticas para optimizar su uso y reducir su consumo.