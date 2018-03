Pasillos llenos de jóvenes con el currículum bajo el brazo y 66 mesas con una oportunidad de trabajo. La segunda edición de la Feria de Empleo que organiza la Cámara coruñesa batió ayer las cifras de participación de 2017. Empresas como Estrella Galicia, Gadisa, Vegalsa-Eroski o Abanca acercaron a los candidatos ´júnior´ sus expectativas de contratación, recogieron currículos y realizaron entrevistas breves. Durante las ponencias sobre la búsqueda de empleo, los expertos coincidieron en la importancia de las cualidades personales al seleccionar a un candidato. En vistas del éxito, habrá tercera edición de la feria en septiembre

"Ningún recién titulado sabe nada; lo que determina que entre o no [en una empresa] es la actitud". Así de tajante se mostró ayer la responsable de Emociacción, Inmaculada Rodríguez, una de las ponentes que participaron en la II Feria de Empleo de la Cámara de Comercio de A Coruña. El evento reunió ayer en Palexco a 650 jóvenes de 16 a 29 años y 66 empresas con procesos de contratación, un 30% más que el año pasado.

La mayoría de expertos coincidió en la importancia de potenciar las cualidades personales a la hora de buscar el primer empleo. "Buscamos personas antes que currículums", resumió la responsable de Recursos Humanos de Genesal Energy, Ángeles Santos, en uno de los seminarios.

También el presidente de la Cámara coruñesa, Antonio Couceiro, destacó la importancia de las "aptitudes y actitudes" en el acto inaugural de evento, en el que anunció que debido al éxito de esta iniciativa para combatir el paro juvenil, la tercera edición de la Feria de Empleo se celebrará el próximo 18 de septiembre. La iniciativa es referente para el resto de cámaras. De hecho, una delegación del ente cameral de Cádiz recorrió ayer Palexco con la idea de aplicar el mismo modelo ferial este año en su ciudad.

Los participantes, jóvenes de A Coruña y su entorno, visitaron los stands de las 66 empresas participantes, recibieron orientación laboral personalizada y asistieron a charlas y talleres gratuitos. Tuvieron ocasión de entregar sus currículums y realizar entrevistas breves con responsables de recursos humanos de compañías como Estrella Galicia, Altia, Aluman, Luckia, Vegalsa-Eroski, Abanca, Gadisa, Leroy Merlin, Ikea, Tiger o CommCenter, entre otras.

El contacto directo con empresas que tienen previsión de contratar insufló ánimos a muchos de los participantes, en un contexto de paro juvenil que ronda el 35% en Galicia. "Los jóvenes sois oro, nos peleamos por encontrar jóvenes que puedan formar parte de nuestra compañía", les aseguró en una de las charlas la directora de Recursos Humanos del Grupo Caamaño, Lorena Suárez. La firma, dedicada al montaje de tiendas de Inditex y otros clientes, pasó de 500 a 820 trabajadores en los últimos cinco años y solo 150 de esos puestos son de educación superior. "No buscamos talento en cuanto a conocimiento técnico, lo que buscamos es actitud", insistió. Y explicó que la compañía realiza sus propias formaciones en oficios como la soldadura o el trabajo de la madera, pero que es "más difícil" que pueda formar a sus trabajadores en habilidades sociales, para lo que requieren un perfil de base que asegure empleados "comunicativos, flexibles, creativos, con ganas de aprender, que sean jugadores de equipo y que tengan orientación al cliente, dinamismo y energía".

La "adaptación al cambio y la flexibilidad" también es una prioridad en Genesal Energy, según Ángeles Santos. La encargada de selección de personal de la firma puso el foco en el "buen talante" y el "optimismo" que requiere un candidato para incorporar "gente que mantenga el clima laboral de la empresa".

"Lo que quieres es una persona que te aporte, no 40 títulos", resaltó también una de las integrantes de Recursos Humanos de Hijos de Rivera, Sonia España, que explicó que en estos momentos el grupo ofrece puestos en química industrial e ingeniería mecatrónica.

En el stand de Gadis, Delaira Fornos atendió a los jóvenes aspirantes. Ella misma está en prácticas en el departamento de Recursos Humanos. La carpeta donde guarda los currículums recibidos estaba a rebosar y comentó que además Gadisa recibe unos 160 currículums cada día a través de su web. La empresa de distribución coruñesa tiene vacantes para graduados en ADE y para puestos en supermercado, "con o sin experiencia". Requiere movilidad geográfica para algunos puestos, formación o experiencia según el caso, pero no pone el foco en el perfil personal. "Somos realistas y se valora el currículum principalmente", indicó Fornos.

La II Feria de Empleo de A Coruña se enmarca en el Programa Integral de Cualificación y Empleo de las Cámaras de Comercio de España, del que se han beneficiado hasta el momento 1.265 jóvenes en A Coruña. El objetivo es mejorar la empleabilidad de quienes acceden por primera vez al mercado laboral y promover el autoempleo para combatir la lacra del paro juvenil en Galicia.

Koly Gbilimou

FP Mantenimiento eléctrico

"Solo he tenido becas y ahora estoy buscando mi primer trabajo"

Koly tiene 24 años, estudió Formación Profesional en Mantenimiento Eléctrico y Electrónico y ahora cursa Soldadura. "Vengo a la feria porque estoy buscando mi primer empleo; hasta ahora solo he tenido becas y busco un trabajo. Estoy visitando todos los stands de empresas en las que pueda haber una oportunidad", relata con su carpeta de currículums en mano. El evento de ayer le permitió contactar con compañías de hostelería y de tratamiento de pescado, entre otras. "A ver si hay suerte", concluye.

Rubén Ponte

Flying Tiger

"Buscamos personas apasionadas, tanto con experiencia como sin ella"

El responsable de Recursos Humanos de Flying Tiger para la zona norte de España, Rubén Ponte, explica que necesita cubrir "15 vacantes de dependiente y tres de encargado" para sus tiendas. "Buscamos tanto gente con experiencia como sin ella; lo que queremos son personas apasionadas, extrovertidas, que busquen un desarrollo profesional, humildes y comprometidas", asegura. Además, lamenta que recibe muchos currículums de diseñadores gráficos, un perfil solo demandado para la sede central en Copenhague.

Diana Gómez

Abanca

"Para este año ofrecemos unos 300 contratos en prácticas y 60 becas"

Diana Gómez empezó en Abanca como becaria y ahora forma parte del Departamento de Captación de Talento y Capital Humano. Explica que el banco ofrece a los jóvenes "la posibilidad de entrar en el negocio financiero". "Hacemos tanto contratos en prácticas para nuestra red de oficinas como becas de 600 euros con horario de mañana en nuestros servicios centrales", expone. Detalla que este año habrá unos 300 contratos y 60 becas, para lo que es necesario inscribirse en la web empleo.abanca.com.

Saray Mourelle

FP Ayudante veterinario

"Está muy bien, en uno de los ´stands´ me han dicho que me llamarán"

Saray tiene 21 años y estudió un ciclo de Ayudante Técnico Veterinario (ATV). "Busco trabajar en lo que me gusta y si no, en lo que encuentre", explica. Su meta es dedicarse a cuidar animales, por eso se mostraba contenta después de pasar por el stand del Hospital Veterinario 4 de Octubre: "Estuve hablando con ellos y muy bien, me dijeron que van a necesitar gente y que me llamarán". Añade que la visita a la orientadora le "ayudó mucho". Era la primera vez que asistía a la feria y considera que está "muy bien".