Las cuentas de Rajoy incluyen alzas del 1% al 3% en tres de cada cuatro pensiones gallegas

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado. Las cuentas públicas parten rumbo al Congreso, donde deberá sumar el apoyo de otros siete diputados, con algunas modificaciones respecto a lo anunciado el lunes, que reducen en medio millón el abanico de perceptores a cambio de acentuar la mejora en las prestaciones.

EAlza en las pensiones. Las movilizaciones de los pensionistas a lo largo de toda España se hacen notar sobre los presupuestos. El Gobierno pretende calmar los ánimos de este colectivo con unas mejoras superiores al 0,25% para 6,73 millones de pensionistas españoles. Beneficiará al 70% de los pensionistas de todo el Estado, un porcentaje que en el caso de Galicia podría ser incluso más alto por tratarse de la segunda comunidad con las prestaciones más reducidas. El impacto sobre sus pensiones será mayor e inmediato, ya que se aplicaría con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Las pensiones mínimas no crecerán el 2% anunciado sino el 3%, al igual que las no contributivas. De esta forma, 275.000 gallegos verán cómo su pensión crece casi el triple que el IPC (un 1,1% en 2017). De la mitad (el 1,5%) serán las subidas en las pensiones inferiores a los 700 euros por paga, mientras que para las de entre 700 y 860 euros el alza será del 1%. El proyecto de ley de presupuestos también revisa al alza el incremento para las prestaciones de viudedad. En un principio se preveía elevarlas del 52% al 53% de la base reguladora en 2018 para los mayores de 65 años con pensión mínima, lo que elevaría la cuantía de las pagas un 1,92%. Sin embargo, según lo detallado en el Consejo de Ministros, crecerán el doble. El porcentaje de la base reguladora se situará en el 54% este año, lo que supondrá un incremento de las pagas del 3,84%, aunque el Gobierno no aclara si mantiene su intención de elevarlas al 60% de la base reguladora en 2019.

ERebajas fiscales. Los bolsillos de los pensionistas se verán beneficiados también por otra vía. Además de las subidas directas en las pensiones, estas se enfrentarán a unas menores retenciones por parte de Hacienda. Y es que el umbral de ingresos a partir del cual se paga IRPF se elevará de los 12.000 euros anuales hasta los 14.000 euros. Aunque el proyecto de presupuestos no hace mención a la exención fiscal para los retirados con rentas de entre 12.000 y 17.000 euros que había sido avanzada en los últimos días, sí recoge una rebaja fiscal -todavía por determinar- para quienes tengan entre 14.000 y 18.000 euros de ingresos.

EEmpleados públicos. Las mejoras en las retribuciones no solo se aplicarán sobre los pensionistas, sino también sobre los empleados públicos. Los presupuestos recogen el acuerdo alcanzado entre gobierno y sindicatos para elevar los salarios de los empleados públicos entre un 6,9% y un 9,9% entre 2018 y 2020. Las alzas fijas serán del 1,75% en 2018, el 2,25% en 2019 y el 2% en 2020, a los que se le podrá añadir una subida adicional en función de la evolución del PIB y el déficit. Además, tras las últimas ofertas de empleo público, el Gobierno pretende elevar al 100% la tasa de reposición en sectores considerados propietarios, un porcentaje que se eleva hasta el 115% en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que, además, verán equiparado de forma progresiva su salario con el de las policías autonómicas. El Gobierno dedicará 500 millones de euros en 2018 para alzas salariales de 561 euros al mes en el caso de la Policía Nacional, que ascienden a 730 euros en el caso de la Guardia Civil.

EConciliación. Al igual que con los pensionistas y los empleados públicos, los presupuestos incluyen un guiño al colectivo femenino con medidas para facilitar la conciliación. Estas se articulan, fundamentalmente, a través de la ampliación del permiso de paternidad, que pasa de cuatro a cinco semanas, y del cheque para guarderías, que permitirá deducirse 1.000 euros del gasto en guarderías de niños de entre 0 y 3 años. Este cheque irá acompañado de otro de natalidad. La deducción de 1.200 euros por hijo se eleva en 600 euros por cada hijo en aquellas familias que tengan la consideración de numerosa. Además, también se implantará una ayuda de 1.200 euros para quienes tengan como cónyuge a una persona con discapacidad.