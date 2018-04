Centenares de personas reclaman en A Coruña "pensiones dignas"

Los jubilados y pensionistas volvieron a salir hoy a la calle en A Coruña para reclamar "pensiones dignas", exigir la eliminación de la revalorización del 0,25% de las pagas y la derogación del factor de sostenibilidad que entrará en vigor el próximo año y que vinculará la pensión inicial con la esperanza de vida de la población.

Centenares de personas -cerca de un millar- se concentraron esta mañana, a las 12.00 horas, en el Obelisco convocadas por los sindicatos CCOO y UGT bajo el lema Pensións dignas. Non á conxelación y lanzaron consignas contra el Gobierno como "As nosas pensións, non se rouban", "Son usureiros, son estafadores", "Clase obreira unida non será vencida" o "Partido Popular, Partido Peligroso".

Los representantes de los sindicatos reclamaron además que se garantice el futuro del sistema público de pensiones al entender que es el único sistema válido para redistribuir la riqueza de forma solidaria.

Al mismo tiempo, también a las 12.00 horas, arrancó en la plaza de Vigo una manifestación convocada por la CIG "en defensa del sistema público de pensiones, por la recuperación de los derechos robados y para reivindicar empleo y salarios dignos". La marcha, en la que participaron unas 500 personas, transcurrió con gritos contra el Gobierno y sus gestión hasta llegar a la plaza de Ourense, donde concluyó tras unas pequeñas intervenciones de los representantes del sindicato.

Estas protestas fueron mucho menos numerosas que las anteriores registradas en A Coruña, especialmente el pasado 17 de marzo, cuando unas 10.000 personas cargaron contra el Gobierno por "precarizar" las pensiones actuales y futuras.