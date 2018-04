Jubilados gallegos toman de nuevo las calles para exigir a Madrid mejoras en las pensiones

Las subidas de las pensiones planteadas por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año -de hasta el 3% para las prestaciones más bajas- son "insuficientes" para los jubilados gallegos y no solucionan "el problema de la Seguridad Social". Por ello, miles de pensionistas volvieron a salir ayer a las calles en las principales ciudades y localidades de Galicia para exigir "prestaciones dignas" y reclamar la derogación de las últimas reformas del sistema público de pensiones, especialmente la revalorización de las pagas del 0,25% y el factor de sostenibilidad que servirá a partir de 2019 para calcular la pensión inicial teniendo en cuenta la esperanza de vida.

A Coruña acogió dos movilizaciones, una concentración en el Obelisco convocada por los sindicatos CCOO y UGT y una manifestación desde la plaza de Vigo hasta la de Ourense, organizada por la CIG. En la primera participaron cerca de un millar de personas -más de 600 según la Policía Local- y en la segunda medio millar -unos 550 según las estimaciones de la Policía Local- "en defensa del sistema público de pensiones, por la recuperación de los derechos robados y para reivindicar empleo y salarios dignos".

La protesta del Obelisco estuvo encabezada por una pancarta con el lema Pensións dignas. Non á conxelación y dirigida por el activista Nicanor Acosta, que lanzó consignas que los asistentes repetían como "Clase obreira unida non será vencida", "A crise social, que a pague o capital", "As nosas pensións non se rouban", "Son usureros, son timadores" o "Partido Popular, Partido Peligroso". Mientras, la manifestación de la CIG contó con varias pancartas críticas con el Gobierno y reclamando prestaciones dignas, al tiempo que los participantes lanzaban proclamas contra el Ejecutivo de Rajoy y su gestión.

Los actos reivindicativos de A Coruña contaron con menos participación que el anterior convocado por el Movemento Galego para a Defensa das Pensións (Modepen) junto a los sindicatos CCOO y UGT, el pasado 17 de marzo, que congregó a unas 10.000 personas en el Obelisco, pero volvieron a demostrar que los pensionistas coruñeses no están satisfechos con el actual sistema de pensiones ni con las medidas adoptadas por la Administración para garantizar su viabilidad "ahora y en el futuro". De hecho, los jubilados y pensionistas tienen hoy otra cita en A Coruña para dejar al Gobierno constancia de su descontento: una manifestación convocada por Modepen que saldrá a las 20.00 horas del Obelisco hacia María Pita.

Pero a las movilizaciones coruñesas se sumó una treintena de actos en las ciudades y principales localidades de Galicia, convocadas por CCOO y UGT por un lado y por la CIG por otro, y que lograron aglutinar a miles de personas. Las convocadas en Vigo, Santiago y A Coruña fueron las que más gente congregaron, con cánticos como "Corruptos, ladrones, que devuelvan las pensiones" o "Rajoy, ladrón, devuelve la pensión".

El secretario general de CCOO en Galicia, Ramón Sarmiento, reclamó que finalice la "campaña de cuestionamiento de la viabilidad del sistema público de pensiones" al considerar que son "fundamentales, las de hoy, mañana y pasado". Por ello, instó al Gobierno a abrir las negociaciones para alcanzar un acuerdo que asegure las pagas "no solo a los actuales pensionistas, sino a los del futuro".

Mientras, los responsables de UGT arremetieron contra las "mentiras" del Gobierno "que buscan ponernos a los unos contra los otros". "Seguiremos hasta que se canse o haya un cambio de políticos", sentenciaron los líderes de UGT en Galicia.

El sindicato nacionalista CIG, por su parte, hizo un llamamiento a la convocatoria de una huelga general en defensa del sistema público de pensiones y para eliminar las últimas reformas laborales, "porque la calidad del empleo y los salarios repercute en la viabilidad del sistema público de pensiones".

Las principales ciudades de España también acogieron protestas de los jubilados y pensionistas para exigir "pensiones dignas", en protesta por la subida del 0,25% en las pagas y por un sistema que garantice el futuro de las pensiones y el mantenimiento de su poder adquisitivo. La más importante, convocada por CCOO y UGT, se celebró en Madrid y fue secundada por miles de personas que marcharon desde la fuente de Neptuno hasta la plaza de Sol, donde se leyó un manifiesto.

"Los jubilados y pensionistas tienen razón, los jóvenes tienen razón: la reforma de las pensiones hay que derogarla", defendió el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que resaltó que el factor de sostenibilidad aplicado rebajará las futuras pensiones un 30%.

Los sindicatos consideran además que los cambios incluidos en los presupuestos "ningunean a los pensionistas" e insisten en la necesidad de movilizaciones. "Los pensionistas actuales saben perfectamente que solo tendrán algún regalo si hay grandes movilizaciones como ha habido este año y con perspectiva a unas elecciones como tenemos el año que viene. Porque si no, el Gobierno va a aplicar el 0,25%", sentenció Álvarez.

Mientras, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, aseguró que el Gobierno "piensa en las personas y, siempre, en los jubilados". "Mientras unos congelaban las pensiones, nosotros hemos sacado a este país de la crisis", declaró Montserrat durante una visita a Almería. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, destacó, recoge "un crecimiento de las pensiones: un 3% de las más bajas y un 2% de las pensiones de viudedad y de las no contributivas".