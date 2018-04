"Seguimos con la lucha, no nos engañarán", avisan los jubilados coruñeses al Gobierno

Solo un día después de la jornada dominical de movilizaciones en defensa del sistema público de pensiones, varios centenares de coruñeses participaron ayer en una nueva manifestación para exigir prestaciones "dignas" y garantías de que las habrá "tanto ahora como en el futuro". La movilización, convocada por el Movemento Galego para a Defensa das Pensións (Modepen), arrancó a las 20.00 horas del Obelisco en dirección a María Pita con unos pocos centenares de personas, que escucharon cómo los organizadores advertían al Gobierno de que esta no va a ser la última protesta de los pensionistas. "Los pensionistas seguimos con la lucha. No nos engañarán y no nos pararán. Estamos garantizando la dignidad de hoy y también la de mañana", proclamaron -en referencia a la subida de hasta el 3% planteada por el Ejecutivo en los Presupuestos Generales del Estado de este año y que consideran "insuficiente"- los responsables de Modepen antes de iniciar la marcha.

La manifestación arrancó encabezada por una figura con la imagen de Rajoy -usada ya en otras protestas- con dos frases: "Hágame caso. Lo mejor es un plan de pensiones privado en los bancos de mis amigos" y "Haré todo lo posible e incluso lo imposible, si es que lo imposible es posible, para vaciar la hucha de las pensiones". Y durante su transcurso fueron sumándose personas hasta rozar el millar de manifestantes -unos 750 según la Policía Local- que gritaron durante el trayecto hasta María Pita numerosas consignas como "Menos corrupción e máis pensións", "Non, non, non á privatización das nosas pensións", "Goberne quen goberne, as pensións se defenden" o "Somos pensionistas, temos dignidade". Muchos de esos manifestantes -entre ellos algunos jóvenes, aunque minoría- portaban también pancartas reivindicativas con lemas como Menos gastos militares e máis escolas e hospitais, Ao pobo na rúa non hai quen o cale o PP = Robo y corrupción.

A la movilización también asistieron líderes sindicales de la comarca de A Coruña que secundaron los gritos de los pensionistas y reclamaron mejoras en el sistema público de pensiones.

A su llegada a María Pita, pasadas las 20.30 horas, los responsables de Modepen destacaron las principales reivindicaciones de la organización y defendieron que son una asociación totalmente independiente, "sin subvenciones públicas". Entre las demandas lanzadas por los convocantes al Gobierno están el restablecimiento de la jubilación ordinaria a los 65 años, la jubilación anticipada sin penalización para los profesionales con más de 40 años cotizados, la recuperación del subsidio para los mayores de 52 años, el establecimiento de una pensión mínima de 1.080 euros ("en línea con la Carta Social Europea"), la revalorización de las pensiones de acuerdo con la evolución de la inflación para evitar la pérdida de poder adquisitivo, la reducción de la brecha de género en las prestaciones y garantizar los servicios básicos a todos los ciudadanos.

Los convocantes también quisieron agradecer el apoyo del Gobierno local de A Coruña a sus reivindicaciones -había varios miembros del Ejecutivo en la protesta a su llegada a María Pita, entre ellos el alcalde, Xulio Ferreiro, y el concejal de Emprego, Alberto Lema- y le entregaron el manifiesto final al regidor coruñés, que tuvo unas palabras para los asistentes después de que se los pidieran al grito de: "Que hable el alcalde, que hable el alcalde".

"Ánimo con la lucha. Hay mucha gente con vosotros, hijos, nietos... Hicisteis mucho por la sociedad y es justo que tengáis unas pensiones dignas", indicó Ferreiro, tras lo que los allí congregados comenzaron a gritar: "Sí se puede, sí se puede".

Los responsables de Modepen aseguran que continuarán con las protestas en las próximas semanas y meses con el objetivo de que el sistema público de pensiones sea justo y sea viable en el futuro. "Nos amenazan con el empobrecimiento de la población y el sistema público de pensiones es clave para que haya igualdad en la sociedad", defendieron los responsables de este movimiento ciudadano. Al mismo tiempo denunciaron que Europa pretende obligar a que los países apuesten por los planes de pensiones privados, frente a los públicos, y advirtieron al Gobierno de que no aceptarán "que se escude en que se lo imponen para defender que el 40% tiene que ser pensión privada y el resto pública, como pretende".

"Vamos a seguir luchando. El pueblo unido, jamás será vencido", sentenciaron los convocantes de la manifestación para poner fin a la protesta y emplazar a los asistentes a que participen en la siguientes convocatorias de la organización. Un calendario que los responsables de Modepen diseñarán en los próximos días.