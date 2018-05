Miles de coruñeses reclaman en la calle trabajo y pensiones dignas

Varios miles de coruñeses tomaron esta mañana las calles de la ciudad para exigir empleo, salarios y pensiones dignas con motivo de la celebración del Primero de Mayo. Los sindicatos, que convocaron tres manifestaciones en A Coruña (una de CCOO y UGT, otra de la CIG y una tercera de CGT), iniciaron las marchas paradas las 12.00 horas lanzando proclamas contra el Gobierno y la precariedad laboral y en defensa de empleos dignos, la viabilidad del sistema público de pensiones y a favor de la recuperación de los derechos laborales y sociales perdidos durante la crisis.

La protesta más numerosa fue la convocada por CCOO y UGT, que arrancó pasadas las 12.00 horas de la plaza de A Palloza y en la que miles de manifestantes lanzaron proclamas contra el Gobierno y su gestión y contra las empresas, por no subir los salarios y ofrecer empleos "precarios". "Mariano Corleone, sube las pensiones", "Onde están, non se ven, os postos de traballo do PP", "Non, non, non, á eventualidade" o "O público é servicio, o privado beneficio", fueron algunas de las frases que corearon los participantes en la protesta, que concluyó sobre las 13.20 horas en la Delegación del Gobierno tras el discurso de los responsables comarcales de CCOO y UGT.

La marcha de la CIG, por su parte, salió de la plaza de Vigo también poco después de las 12.00 horas en dirección a la Subdelegación del Gobierno. Durante la marchas los asistentes lanzaron numerosas proclamas contra el Gobierno y en favor de la huelga general, que el líder del sindicato nacionalista, Paulo Carril, ya anunció que será el próximo 19 de junio.

Todos los sindicatos defienden la importancia de la movilización y sostienen que este 1 de mayo supone el inicio de la intensificación de las protestas para recuperar los derechos perdidos durante la crisis y para acabar con las desigualdades en la sociedad.